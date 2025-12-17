Η Warner Bros τείνει προς την απόρριψη της πρότασης εξαγοράς της Paramount και προκρίνει αυτή του Netflix
ΚΟΣΜΟΣ
Warner Bros Paramount Netflix πρόταση εξαγορά

Η Warner Bros τείνει προς την απόρριψη της πρότασης εξαγοράς της Paramount και προκρίνει αυτή του Netflix

Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν πως το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί στους μετόχους να απορρίψουν την πρόταση της Paramount με την απόφαση να ανακοινώνεται ακόμα και μέσα στην ημέρα

Η Warner Bros τείνει προς την απόρριψη της πρότασης εξαγοράς της Paramount και προκρίνει αυτή του Netflix
Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery ενδέχεται να ανακοινώσει ακόμη και την Τετάρτη την απόφασή του για την πρόταση εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων που κατέθεσε η Paramount Skydance, με τις πληροφορίες του Reuters να αναφέρουν ότι θα εισηγηθεί στους μετόχους να την απορρίψουν.

Η απόφαση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα ισοδυναμεί με επαναβεβαίωση της επιλογής της Warner Bros Discovery υπέρ της πρότασης εξαγοράς του Netflix για τα μη καλωδιακά της περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο στον έντονο ανταγωνισμό για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν το ιστορικό κινηματογραφικό και τηλεοπτικό στούντιο της Warner Bros, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες ταινιών και σειρών στον κόσμο.

Το χαρτοφυλάκιο της Warner Bros Discovery περιλαμβάνει κλασικά έργα όπως τα «Casablanca» και «Πολίτης Κέιν», αλλά και σύγχρονες επιτυχίες όπως το «Harry Potter» και τα «Friends», ενώ η εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια και της streaming πλατφόρμας HBO Max. Εκπρόσωπος της Warner Bros Discovery αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Ο νικητής της διαδικασίας εξαγοράς αναμένεται να αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στον πόλεμο του streaming, εξασφαλίζοντας αποκλειστική πρόσβαση σε ένα ιστορικά ελκυστικό κατάλογο περιεχομένου, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί στόχο εξαγορών.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Netflix είχε καταθέσει προσφορά άνω των 82 δισ. δολαρίων για τα μη καλωδιακά περιουσιακά στοιχεία της Warner Bros Discovery.

Στη συνέχεια, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, απευθύνθηκε απευθείας στους μετόχους της Warner Bros Discovery, καταθέτοντας πρόταση 108,4 δισ. δολαρίων για την εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας. Σε κανονιστικές καταθέσεις, η Paramount έχει υποστηρίξει ότι η προσφορά της είναι ανώτερη από εκείνη της Netflix και ότι διαθέτει σαφέστερη διαδρομή προς τη ρυθμιστική έγκριση.

Η χρηματοδότηση της πρότασης της Paramount βασίζεται σε 41 δισ. δολάρια νέων ιδίων κεφαλαίων, με στήριξη από την οικογένεια Έλισον και το επενδυτικό fund RedBird Capital, καθώς και σε δεσμεύσεις δανεισμού ύψους 54 δισ. δολαρίων από την Bank of America, τη Citi και την Apollo. Παράλληλα, σύμφωνα με το Bloomberg, το επενδυτικό σχήμα Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, το οποίο συμμετείχε αρχικά στη χρηματοδότηση της πρότασης της Paramount, αποχωρεί από τη διαδικασία.

Η Paramount και η Affinity Partners δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης