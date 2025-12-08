Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ συμμετέχει στην προσφορά των $108 δισ. της Paramount για την Warner Bros
Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ συμμετέχει στην προσφορά των $108 δισ. της Paramount για την Warner Bros
Η Affinity Partners του Κούσνερ συμμετέχει στην κοινοπραξία - υπό την Paramount - που διεκδικεί την Warner Bros Discovery - Είχαν προηγηθεί οι αμφιβολίες που είχε εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την προσφορά του Netflix
Η Affinity Partners, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που διευθύνει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχει στην «επιθετική» προσφορά της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.
Η εμπλοκή της Affinity ενισχύει, σύμφωνα με πηγές, τις πιθανότητες η πρόταση της Paramount να προκριθεί και να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, αφήνοντας εκτός νυμφώνος, τελικά, το Netflix, την πρόταση του οποίου αμφισβήτησε, με τον τρόπο του, ο Ντόναλντ Τραμπ.
Η Paramount, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, έχει επισημάνει απευθείας στους μετόχους της Warner Bros Discovery ότι η δική της προσφορά διαθέτει πιο «ομαλή διαδρομή» προς την κανονιστική έγκριση. Στο επιχείρημα αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, συμβάλλει και η συμμετοχή της Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Λάρι Έλισον, πατέρας του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount και δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα του επενδυτικού πλαισίου που στηρίζει την πρόταση.
Παρότι η Affinity Partners δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Paramount τη Δευτέρα σχετικά με την πρόταση ύψους 108 δισ. δολαρίων, η παρουσία της καταγράφεται στο σχετικό έγγραφο της δημόσιας πρότασης. Στο ίδιο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν και κρατικά επενδυτικά ταμεία από τη Σαουδική Αραβία, το Άμπου Ντάμπι και το Κατάρ, τα οποία επίσης δεν αναφέρθηκαν στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.
Η προσφορά του Netflix υπολόγιζε την αξία των Warner Bros και HBO Max στα 83 δισεκατομμύρια δολάρια, περιλαμβανομένου του χρέους (72 εκτός χρέους).
Σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρότασης της Paramount, όλες οι συμμετέχουσες πλευρές έχουν συμφωνήσει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε διοικητικά δικαιώματα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις μη δικαιοδοτικές επενδύσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο. Όλοι οι επενδυτές είχαν λάβει μέρος και στην αρχική πρόταση της Paramount για τη Warner Bros Discovery την 1η Δεκεμβρίου, με μοναδική εξαίρεση την Tencent, η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε από την κοινοπραξία.
Εφόσον προχωρήσει η εξαγορά, θα πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη συμφωνία εξαγοράς στην οποία έχει εμπλακεί ο Κούσνερ μέσα στο έτος, καθώς προηγουμένως είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία εξόδου από το χρηματιστήριο της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts.
Η εμπλοκή της Affinity ενισχύει, σύμφωνα με πηγές, τις πιθανότητες η πρόταση της Paramount να προκριθεί και να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, αφήνοντας εκτός νυμφώνος, τελικά, το Netflix, την πρόταση του οποίου αμφισβήτησε, με τον τρόπο του, ο Ντόναλντ Τραμπ.
Η Paramount, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, έχει επισημάνει απευθείας στους μετόχους της Warner Bros Discovery ότι η δική της προσφορά διαθέτει πιο «ομαλή διαδρομή» προς την κανονιστική έγκριση. Στο επιχείρημα αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, συμβάλλει και η συμμετοχή της Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Λάρι Έλισον, πατέρας του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount και δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα του επενδυτικού πλαισίου που στηρίζει την πρόταση.
Παρότι η Affinity Partners δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Paramount τη Δευτέρα σχετικά με την πρόταση ύψους 108 δισ. δολαρίων, η παρουσία της καταγράφεται στο σχετικό έγγραφο της δημόσιας πρότασης. Στο ίδιο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν και κρατικά επενδυτικά ταμεία από τη Σαουδική Αραβία, το Άμπου Ντάμπι και το Κατάρ, τα οποία επίσης δεν αναφέρθηκαν στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.
Η προσφορά του Netflix υπολόγιζε την αξία των Warner Bros και HBO Max στα 83 δισεκατομμύρια δολάρια, περιλαμβανομένου του χρέους (72 εκτός χρέους).
Σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρότασης της Paramount, όλες οι συμμετέχουσες πλευρές έχουν συμφωνήσει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε διοικητικά δικαιώματα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις μη δικαιοδοτικές επενδύσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο. Όλοι οι επενδυτές είχαν λάβει μέρος και στην αρχική πρόταση της Paramount για τη Warner Bros Discovery την 1η Δεκεμβρίου, με μοναδική εξαίρεση την Tencent, η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε από την κοινοπραξία.
Εφόσον προχωρήσει η εξαγορά, θα πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη συμφωνία εξαγοράς στην οποία έχει εμπλακεί ο Κούσνερ μέσα στο έτος, καθώς προηγουμένως είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία εξόδου από το χρηματιστήριο της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα