Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ συμμετέχει στην προσφορά των $108 δισ. της Paramount για την Warner Bros
ΚΟΣΜΟΣ
Paramount Warner Bros Netflix Τζάρεντ Κούσνερ Ντόναλντ Τραμπ

Η Affinity Partners του Κούσνερ συμμετέχει στην κοινοπραξία - υπό την Paramount - που διεκδικεί την Warner Bros Discovery -  Είχαν προηγηθεί οι αμφιβολίες που είχε εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την προσφορά του Netflix

18 ΣΧΟΛΙΑ
Η Affinity Partners, η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που διευθύνει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχει στην «επιθετική» προσφορά της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

Η εμπλοκή της Affinity ενισχύει, σύμφωνα με πηγές, τις πιθανότητες η πρόταση της Paramount να προκριθεί και να εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, αφήνοντας εκτός νυμφώνος, τελικά, το Netflix, την πρόταση του οποίου αμφισβήτησε, με τον τρόπο του, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Paramount, υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον, έχει επισημάνει απευθείας στους μετόχους της Warner Bros Discovery ότι η δική της προσφορά διαθέτει πιο «ομαλή διαδρομή» προς την κανονιστική έγκριση. Στο επιχείρημα αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, συμβάλλει και η συμμετοχή της Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Λάρι Έλισον, πατέρας του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount και δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα του επενδυτικού πλαισίου που στηρίζει την πρόταση.

Παρότι η Affinity Partners δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Paramount τη Δευτέρα σχετικά με την πρόταση ύψους 108 δισ. δολαρίων, η παρουσία της καταγράφεται στο σχετικό έγγραφο της δημόσιας πρότασης. Στο ίδιο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν και κρατικά επενδυτικά ταμεία από τη Σαουδική Αραβία, το Άμπου Ντάμπι και το Κατάρ, τα οποία επίσης δεν αναφέρθηκαν στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η προσφορά του Netflix υπολόγιζε την αξία των Warner Bros και HBO Max στα 83 δισεκατομμύρια δολάρια, περιλαμβανομένου του χρέους (72 εκτός χρέους).

Σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρότασης της Paramount, όλες οι συμμετέχουσες πλευρές έχουν συμφωνήσει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε διοικητικά δικαιώματα που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις μη δικαιοδοτικές επενδύσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης στο διοικητικό συμβούλιο. Όλοι οι επενδυτές είχαν λάβει μέρος και στην αρχική πρόταση της Paramount για τη Warner Bros Discovery την 1η Δεκεμβρίου, με μοναδική εξαίρεση την Tencent, η οποία στη συνέχεια αποσύρθηκε από την κοινοπραξία.

Εφόσον προχωρήσει η εξαγορά, θα πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη συμφωνία εξαγοράς στην οποία έχει εμπλακεί ο Κούσνερ μέσα στο έτος, καθώς προηγουμένως είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία εξόδου από το χρηματιστήριο της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Σταμάτης Κριμιζής: Το νόημα της ζωής είναι να δημιουργήσουμε γνώση για τις επόμενες γενιές

Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

