Χριστοδουλίδης: Η Γαλλία μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού

Σε συνέντευξή του στην Le Figaro, o πρόεδρος της Κύπρου αποκάλυψε ότι συζητά εδώ και καιρό την εκδοχή αυτή με τον Εμανουέλ Μακρόν





Ο κ. Χριστοδουλίδης στηρίζει το επιχείρημα του για την Γαλλία σε δύο πυλώνες. Πρώτον γιατί η



Από το Παρίσι στη «γραμμή» της Λευκωσίας Η συνέντευξη Χριστοδουλίδη δόθηκε στο περιθώριο της πρόσφατης επίσκεψής του στο Παρίσι, όπου



Σε αυτή, ο πρόεδρος της Κύπρου αναφέρει ότι το πλαίσιο συνεργασίας έχει ορίζοντα έως το 2030 και καλύπτει άμυνα, ασφάλεια, καινοτομία, εμπόριο, πολιτισμό και εκπαίδευση, ενώ προβλέπει και συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ανά διετία για αποτίμηση της προόδου. Προσθέτει ακόμη ότι αναμένει επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο «στο άμεσο μέλλον», η οποία θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από το 1960.



SAFE και εξοπλισμοί Στη συνέντευξη γίνεται ειδική αναφορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, με τον Κύπριο Πρόεδρο να λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «εξασφάλισε συνολικά περίπου €1,2 δισ. και ότι η γαλλική αμυντική βιομηχανία καλύπτει περίπου το 85% του υλικού που συμπεριλήφθηκε στο αίτημα.







Στο σκέλος της Μέσης Ανατολής αναφέρει ότι η Κύπρος «γνωρίζει σε βάθος» την περιοχή και προγραμματίζει άτυπη συνάντηση στο νησί με ηγέτες χωρών όπως Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ, Μαρόκο και Αλγερία.

Κυπριακό και πρόσκληση στο Ερντογάν



Κλείσιμο



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «αν η Τουρκία είναι έτοιμη», απευθύνοντας πρόσκληση «και μέσω της εφημερίδας». Υπενθυμίζει, δε, ότι δεν είναι η



«Φυσική εξέλιξη η ένταξη στο ΝΑΤΟ» Επιπλέον, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτηρίζει την ένταξη στο ΝΑΤΟ «φυσική εξέλιξη» για την Κύπρο, λέγοντας ότι αν μπορούσε να υποβάλει αίτηση «αύριο» και να λάβει ομόφωνη θετική απάντηση, θα το έκανε, προσθέτοντας όμως ότι η Τουρκία θα ασκούσε βέτο.



Στο μεταξύ, αναφέρει ότι η Λευκωσία εργάζεται συστηματικά για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και σύγκλιση με τα πρότυπα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας «σαφή προσανατολισμό προς τη Δύση».

Η Γαλλία «μπορεί και οφείλει» να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, δηλώνει σε συνέντευξή του στη γαλλική «Le Figaro» ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης , σημειώνοντας ότι το θέμα συζητείται «εδώ και καιρό» με τον Εμανουέλ Μακρόν Ο κ. Χριστοδουλίδης στηρίζει το επιχείρημα του για την Γαλλία σε δύο πυλώνες. Πρώτον γιατί η Γαλλία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και δεύτερον, γιατί είναι η μόνη χώρα της ΕΕ που είναι ταυτόχρονα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, άρα, όπως υπογραμμίζει, κάθε πρόοδος πρέπει να εδράζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ώστε να υπάρξει δρόμος προς τα εμπρός.Η συνέντευξη Χριστοδουλίδη δόθηκε στο περιθώριο της πρόσφατης επίσκεψής του στο Παρίσι, όπου υπέγραψε με τον Μακρόν Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης , με έμφαση σε άμυνα, οικονομία και ευρωπαϊκό συντονισμό.Σε αυτή, ο πρόεδρος της Κύπρου αναφέρει ότι το πλαίσιο συνεργασίας έχει ορίζοντα έως το 2030 και καλύπτει άμυνα, ασφάλεια, καινοτομία, εμπόριο, πολιτισμό και εκπαίδευση, ενώ προβλέπει και συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών ανά διετία για αποτίμηση της προόδου. Προσθέτει ακόμη ότι αναμένει επίσημη επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο «στο άμεσο μέλλον», η οποία θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από το 1960.Στη συνέντευξη γίνεται ειδική αναφορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, με τον Κύπριο Πρόεδρο να λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «εξασφάλισε συνολικά περίπου €1,2 δισ. και ότι η γαλλική αμυντική βιομηχανία καλύπτει περίπου το 85% του υλικού που συμπεριλήφθηκε στο αίτημα.Για την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε τρεις άξονες. Στρατηγική αυτονομία με έμφαση σε άμυνα και ασφάλεια και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, προσέγγιση της ΕΕ με τη Μέση Ανατολή και εστίαση σε ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών.Στο σκέλος της Μέσης Ανατολής αναφέρει ότι η Κύπρος «γνωρίζει σε βάθος» την περιοχή και προγραμματίζει άτυπη συνάντηση στο νησί με ηγέτες χωρών όπως Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Ισραήλ, Μαρόκο και Αλγερία.Κυπριακό και πρόσκληση στο ΕρντογάνΟ Κύπριος πρόεδρος σημειώνει ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν «δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της λύσης των δύο κρατών» και το αξιολογεί ως θετική εξέλιξη, επαναλαμβάνοντας ότι το ζητούμενο είναι οι προϋποθέσεις για ουσιαστική επανέναρξη συνομιλιών στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως προβλέπουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «αν η Τουρκία είναι έτοιμη», απευθύνοντας πρόσκληση «και μέσω της εφημερίδας». Υπενθυμίζει, δε, ότι δεν είναι η Κύπρος που δεν αναγνωρίζει την Τουρκία, αλλά η Τουρκία που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.Επιπλέον, ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτηρίζει την ένταξη στο ΝΑΤΟ «φυσική εξέλιξη» για την Κύπρο, λέγοντας ότι αν μπορούσε να υποβάλει αίτηση «αύριο» και να λάβει ομόφωνη θετική απάντηση, θα το έκανε, προσθέτοντας όμως ότι η Τουρκία θα ασκούσε βέτο.Στο μεταξύ, αναφέρει ότι η Λευκωσία εργάζεται συστηματικά για ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και σύγκλιση με τα πρότυπα των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας «σαφή προσανατολισμό προς τη Δύση».

Ουκρανία: Παραλληλισμός εισβολής και κατοχής



Τέλος, ο κ. Χριστοδουλίδης επαναλαμβάνει τη στήριξη της Κύπρου προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι η Λευκωσία κατανοεί «ίσως καλύτερα από κάθε άλλο» κράτος μέλος της ΕΕ τι βιώνει ο ουκρανικός λαός, καθώς και η Κύπρος είναι «θύμα εισβολής και παράνομης κατοχής», τονίζοντας ότι η κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές.