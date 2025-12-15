Στο Ελιζέ οι υπογραφές Χριστοδουλίδη και Μακρόν για στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου και Γαλλίας

Η Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης θα έχει ως άξονες την άμυνα, την οικονομία και τον ευρωπαϊκό συντονισμό, σε μια χρονική συγκυρία που η Λευκωσία μετρά αντίστροφα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026