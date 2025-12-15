Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Στο Ελιζέ οι υπογραφές Χριστοδουλίδη και Μακρόν για στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου και Γαλλίας
Η Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης θα έχει ως άξονες την άμυνα, την οικονομία και τον ευρωπαϊκό συντονισμό, σε μια χρονική συγκυρία που η Λευκωσία μετρά αντίστροφα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026
Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συναντάται σήμερα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στις 11:00. Στο επίκεντρο της συνάντησης είναι η υπογραφή Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, με άξονες την άμυνα, την οικονομία και τον ευρωπαϊκό συντονισμό, σε μια χρονική συγκυρία που η Λευκωσία μετρά αντίστροφα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.
Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τις προτεραιότητες της επικείμενης κυπριακής Προεδρίας, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων και της ανάγκης για ενότητα και ανθεκτικότητα της Ένωσης. Στην αποστολή συμμετέχουν ο υπουργός εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Η συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί περιγράφεται ως θεσμική αναβάθμιση των διμερών σχέσεων, με πιο δομημένο και επιχειρησιακό πλαίσιο συνεργασίας. Πέρα από την άμυνα και την οικονομία, το κείμενο περιλαμβάνει πολιτιστική συνεργασία, καινοτομία και εκπαίδευση, ενώ στοχεύει και σε στενότερο συντονισμό σε ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα.
Η σημερινή υπογραφή εδράζεται πάνω σε ήδη υπαρκτή αμυντική αρχιτεκτονική Κύπρου - Γαλλίας. Υπάρχει συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο του 2017 και τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2020, με πεδία όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η διαχείριση κρίσεων, η εκπαίδευση και η συνεργασία σε εξοπλισμούς και αμυντικές τεχνολογίες.
Παράλληλα, η αναβάθμιση της ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί έχει κατά καιρούς συνδεθεί με τη δυνατότητα φιλοξενίας μεγαλύτερων γαλλικών πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, στοιχείο που δίνει στην «εταιρική σχέση» και καθαρά πρακτικό περιεχόμενο.
Η οικονομική διάσταση έχει και έντονο ενεργειακό σκέλος. Η γαλλική TotalEnergies, σε κοινοπραξία με την ιταλική Eni, δραστηριοποιείται στο κυπριακό τεμάχιο 6 και έχει υπογράψει με Κύπρο και Αίγυπτο συμφωνία για εξαγωγή και αξιοποίηση φυσικού αερίου μέσω αιγυπτιακών υποδομών, κίνηση που εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση για ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
Σχετικά, η TotalEnergies έχει αφήσει ανοιχτό το παράθυρο για τελική επενδυτική απόφαση για το project εντός του 2026, με ορίζοντα έναρξης παραδόσεων αερίου προς το 2028–2029, κάτι που εξηγεί γιατί το Παρίσι αντιμετωπίζει την Κύπρο όχι μόνο ως γεωπολιτικό, αλλά και ως ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Από τη «σύγκλιση» στη «στρατηγική υλοποίηση»
Ενέργεια και γαλλικό αποτύπωμα στην ΑΟΖ
