Στρατηγική Συμφωνία Κύπρου–Γαλλίας: Υπογραφές Χριστοδουλίδη–Μακρόν στο Παρίσι για άμυνα, ενέργεια και «Σένγκεν»

Η συνάντηση των δύο προέδρων έγινε λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 - 14 σημεία στο Σχέδιο Δράσης που υπογράφηκε





Η συνάντηση έγινε λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.



Από την «πολιτική δήλωση» στο επιχειρησιακό πλαίσιο







Από γαλλικής πλευράς, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, το πλαίσιο συνεργασίας καλύπτει επίσης καινοτομία, ψηφιακό τομέα, εκπαίδευση, πολιτισμό και οικολογία, ενώ παρουσιάστηκε ως αναβάθμιση της «Στρατηγικής Ατζέντας» του 2016.







Άμυνα και Ανατολική Μεσόγειος



Η πιο χειροπιαστή πλευρά της συνεργασίας αποτυπώθηκε στις αναφορές για την αμυντική διάσταση. Ο Γάλλος Πρόεδρος σημείωσε ότι γαλλικά πολεμικά πλοία πραγματοποιούν περίπου 20 ελλιμενισμούς ετησίως στην Κύπρο και ότι οι κοινές ασκήσεις αποτελούν ένδειξη της προσήλωσης των δύο χωρών στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε ότι οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν τις επόμενες εβδομάδες τη συμφωνία SOFA, δηλαδή το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει ζητήματα παρουσίας και δραστηριοποίησης στρατιωτικών δυνάμεων της μιας χώρας στο έδαφος της άλλης.



Το Κυπριακό και η ευρωπαϊκή γραμμή για την Ουκρανία



Στο πολιτικό μήνυμα, το Παρίσι επανέλαβε τη στήριξη για λύση του Κυπριακού στη βάση των παραμέτρων του ΟΗΕ και συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, χαιρετίζοντας παράλληλα τις πρόσφατες επαφές υπό τον ΟΗΕ που στόχο έχουν να κρατήσουν ζωντανή τη διαδικασία.



Κλείσιμο







Ενέργεια, TOTAL και SAFE



Στις δηλώσεις, καταγράφηκε και η ενεργειακή διάσταση, με αναφορά στη μακρόχρονη παρουσία της TOTAL στην κυπριακή ΑΟΖ ως στοιχείο στρατηγικού ενδιαφέροντος.



Στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με φόντο μια Ευρώπη που μετρά απειλές, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν σήμερα Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας Κύπρου–Γαλλίας, ανοίγοντας ένα νέο, θεσμικά πιο ενισχυμένο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις.Η συνάντηση έγινε λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.Η συμφωνία συνοδεύεται από Σχέδιο Δράσης που, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτυπώνεται σε 14 σημεία και μεταφέρει τη συνεργασία από το επίπεδο των γενικών διακηρύξεων σε πρακτικό οδικό χάρτη, με κεντρικούς άξονες άμυνα και ενέργεια.Από γαλλικής πλευράς, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, το πλαίσιο συνεργασίας καλύπτει επίσης καινοτομία, ψηφιακό τομέα, εκπαίδευση, πολιτισμό και οικολογία, ενώ παρουσιάστηκε ως αναβάθμιση της «Στρατηγικής Ατζέντας» του 2016.Η πιο χειροπιαστή πλευρά της συνεργασίας αποτυπώθηκε στις αναφορές για την αμυντική διάσταση. Ο Γάλλος Πρόεδρος σημείωσε ότι γαλλικά πολεμικά πλοία πραγματοποιούν περίπου 20 ελλιμενισμούς ετησίως στην Κύπρο και ότι οι κοινές ασκήσεις αποτελούν ένδειξη της προσήλωσης των δύο χωρών στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε ότι οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν τις επόμενες εβδομάδες τη συμφωνία SOFA, δηλαδή το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει ζητήματα παρουσίας και δραστηριοποίησης στρατιωτικών δυνάμεων της μιας χώρας στο έδαφος της άλλης.Στο πολιτικό μήνυμα, το Παρίσι επανέλαβε τη στήριξη για λύση του Κυπριακού στη βάση των παραμέτρων του ΟΗΕ και συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, χαιρετίζοντας παράλληλα τις πρόσφατες επαφές υπό τον ΟΗΕ που στόχο έχουν να κρατήσουν ζωντανή τη διαδικασία.Από κυπριακής πλευράς, υπογραμμίστηκε η σύγκλιση Λευκωσίας - Παρισίων σε ευρωπαϊκά ζητήματα, με σαφή αναφορά στη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, σε μια περίοδο όπου το διεθνές δίκαιο δοκιμάζεται όχι θεωρητικά αλλά στο έδαφος.Στις δηλώσεις, καταγράφηκε και η ενεργειακή διάσταση, με αναφορά στη μακρόχρονη παρουσία της TOTAL στην κυπριακή ΑΟΖ ως στοιχείο στρατηγικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, στο πεδίο της ευρωπαϊκής άμυνας, η Λευκωσία «δένει» τη συνεργασία της με το Παρίσι και με τα νέα εργαλεία της ΕΕ. Ενδεικτικά, το SAFE, το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για κοινές αμυντικές προμήθειες, προβλέπει δυνατότητα δανείων έως 150 δισ. ευρώ για ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.



Σένγκεν και προξενική «ομπρέλα»



Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η διάσταση Σένγκεν. Στο πακέτο της επίσκεψης περιλαμβάνεται και Επιστολή Προθέσεων για προξενική εκπροσώπηση της Κύπρου από τη Γαλλία μετά την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σένγκεν, σε χώρες όπου η Λευκωσία δεν διαθέτει διπλωματική παρουσία. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ένα πρόσθετο δίκτυο «στήριξης επί τόπου» για Κύπριους πολίτες σε δύσκολους προορισμούς, υπό γαλλική σφραγίδα.



Η ουσία είναι ότι η Κύπρος επιχειρεί να μετατρέψει τη γεωγραφία της από βάρος σε επιχείρημα. Και η Γαλλία, με ρόλο μεγάλης ευρωπαϊκής δύναμης και μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, δείχνει ότι βλέπει στη Λευκωσία όχι έναν ευγενικό συνομιλητή, αλλά εταίρο με χρησιμότητα και διάρκεια.