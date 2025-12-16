Χαρακτήρισε ή όχι τον Τραμπ «εκδικητικό με προσωπικότητα αλκοολικού» η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου; Το Vanity Fair λέει ναι, η ίδια διαψεύδει

Γιατί προχώρησε σε αυτή την κίνηση;

Όσον αφορά τις, η Γουάιλς είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να «εξετάσει πιο προσεκτικά» την κατάσταση για να αποφύγει σοβαρά λάθη.Για τη, είπε ότι ο Τραμπ «θέλει να συνεχίσει να ανατινάζει πλοία μέχρι ο Μαδούρο να παραδοθεί. Άνθρωποι πολύ πιο έξυπνοι από μένα σε αυτό το θέμα λένε ότι θα το κάνει». Πάντως ο Τραμπ θα χρειαστεί την έγκριση του Κογκρέσου για να πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, οι οποίες, όπως έχει δηλώσει, «θα γίνουν σύντομα».Στις συνεντεύξεις της η Γουάιλς είπε ότι προέτρεψε τον Τραμπ να μην δώσειπου εισέβαλαν στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο, αλλά την αγνόησε. Είπε ότι τον πίεσε χωρίς επιτυχία να αναβάλει την ανακοίνωση, αποκαλύπτοντας την «τεράστια διαφωνία» που υπήρχε μεταξύ των συμβούλων του.Η ίδια η Γουάιλς σχολίασε ότι όσα είπε και αναφέρονται στο δημοσίευμα είναι «εκτός πλαισίου».«Το άρθρο είναι ανειλικρινές. Στοχεύει εμένα και τον καλύτερο πρόεδρο, το προσωπικό του Λευκού Οίκου και το Υπουργικό Συμβούλιο στην ιστορία», έγραψε η Γουάιλς στο X. «Σημαντικό μέρος του πλαισίου αγνοήθηκε και πολλά από αυτά που είπα εγώ και άλλοι για την ομάδα και τον Πρόεδρο δεν συμπεριλήφθηκαν στο άρθρο. Αφού το διάβασα, υποθέτω ότι αυτό έγινε για να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά χαοτική και αρνητική εικόνα για τον πρόεδρο και την ομάδα μας».Σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «δεν έχει πιο σημαντική και πιο πιστή σύμβουλο από τη Σούζι». Πρόσθεσε ότι «ολόκληρη η κυβέρνηση είναι ευγνώμων για τη σταθερή ηγεσία της και την υποστηρίζει πλήρως».Μετά τη δημοσίευση των συνεντεύξεων, αναφέρει το CNN, σύμβουλοι και σύμμαχοι του Τραμπ. Είναι μια εκδίκηση, επιθυμία αποχώρησης από τον Λευκό Οίκο ή παρεξήγηση με τον δημοσιογράφο σχετικά με το ποιες από τις δηλώσεις της ήταν off the record;Όποιο και αν είναι το ερώτημα ή όποια και αν είναι απάντηση, αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούσαν είναι ότι η Γουάιλς είναι ένα από τα πιο προσεκτικά πρόσωπα στον Λευκό Οίκο, οπότε όσα είπε σημαίνουν κάτι. Πιθανόν κάτι σημαντικό.