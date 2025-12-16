Οι ΗΠΑ θα παραδώσουν 2 δισ. κυβικά εκατοστά LNG στην Ουγγαρία στα επόμενα 5 χρόνια
Οι ΗΠΑ θα παραδώσουν 2 δισ. κυβικά εκατοστά LNG στην Ουγγαρία στα επόμενα 5 χρόνια

Όπως αναφέρει ο Ούγγρος υπουργό Εξωτερικών, πρόκειται για μια συμφωνία - ορόσημο  στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών

Η Ουγγαρία υπέγραψε σήμερα συμβόλαιο με τις ΗΠΑ για την παράδοση 400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως, όπως δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

«Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα πέντε χρόνια, δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG θα φθάσουν στην Ουγγαρία» πρόσθεσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Συγκεκριμένα, ο Σιγιάρτο έγραψε:

«Σήμερα, φτάσαμε σε ένα σημαντικό ορόσημο στην αμερικανο-ουγγρική ενεργειακή συνεργασία, υπογράφοντας σύμβαση για 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG ετησίως.

Αυτό σημαίνει ότι κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG θα φτάσουν στην Ουγγαρία.

Ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε ενέργεια από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές και μέσω όσο το δυνατόν περισσότερων διαδρομών, εξασφαλίζοντας τις χαμηλότερες τιμές».

