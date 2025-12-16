Οι ΗΠΑ θα παραδώσουν 2 δισ. κυβικά εκατοστά LNG στην Ουγγαρία στα επόμενα 5 χρόνια

Today we have reached an important milestone in American-Hungarian energy cooperation by signing a contract for 400 million cubic metres of LNG a year.



This means that over the next five years, two billion cubic metres of American LNG will arrive in Hungary.



We are interested…

Η Ουγγαρία υπέγραψε σήμερα συμβόλαιο με τις ΗΠΑ για την παράδοση 400 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως, όπως δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.«Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα πέντε χρόνια, δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG θα φθάσουν στην Ουγγαρία» πρόσθεσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.«Σήμερα, φτάσαμε σε ένα σημαντικό ορόσημο στην αμερικανο-ουγγρική ενεργειακή συνεργασία, υπογράφοντας σύμβαση για 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG ετησίως.Αυτό σημαίνει ότι κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αμερικανικού LNG θα φτάσουν στην Ουγγαρία.Ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε ενέργεια από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές και μέσω όσο το δυνατόν περισσότερων διαδρομών, εξασφαλίζοντας τις χαμηλότερες τιμές».