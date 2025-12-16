Βραβεία Ζαχάρωφ 2025: Σε δύο φυλακισμένους δημοσιογράφους λόγω της δράσης τους τα φετινά Βραβεία

Κλείσιμο

Σε μια τελετή με έντονο πολιτικό βάρος και εμφανή την απουσία των ίδιων των τιμώμενων προσώπων, τοαπένειμε στοτογια τηνσε δύο δημοσιογράφους που παραμένουν στη φυλακή εξαιτίας της επαγγελματικής και δημόσιας δράσης τους.Οι φετινοί βραβευθέντες είναι οαπό τηκαι ηαπό τη. Κανείς από τους δύο δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή. Οι θέσεις τους στην αίθουσα της ολομέλειας έμειναν άδειες, αποτελώντας την πιο εύγλωττη εικόνα του λόγου για τον οποίο τιμώνται.δημοσιογράφος και μέλος της πολωνικής μειονότητας στη, συνελήφθη το 2021. Μετά από μια δίκη που καταγγέλθηκε διεθνώς ως πολιτικά κατευθυνόμενη, καταδικάστηκε το 2023 σε οκτώ χρόνια κάθειρξη σε σωφρονιστικό κατάστημα. Οι κατηγορίες που του αποδόθηκαν περιλαμβάνουν «υποκίνηση κοινωνικού μίσους» και «ενέργειες εις βάρος της κρατικής ασφάλειας» - κατηγορίες που, σύμφωνα με ευρωπαϊκούς θεσμούς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογραφικές ενώσεις, συνδέονται άμεσα με τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα και την κριτική του προς το καθεστώς Λουκασένκο. Η υπόθεσή του έχει επανειλημμένα αναδειχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ποινικοποίησης της ελευθερίας του Τύπου.Η δεύτερη βραβευμένη, ηδραστηριοποιείται επί χρόνια στον χώρο των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Γεωργία. Συνελήφθη το 2025, σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς δημοσιογράφους και επικριτικές φωνές, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων και ευρύτερης πολιτικής έντασης. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με κατηγορίες που αφορούν «αντίσταση σε αστυνομικές αρχές» και «διατάραξη της δημόσιας τάξης». Διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου και παρατηρητές υποστηρίζουν ότι η δίωξή της εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο περιορισμού της ανεξάρτητης ενημέρωσης και εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης για την αποθάρρυνση της δημοσιογραφικής έρευνας.Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι αναφορές στους δύο δημοσιογράφους έγιναν χωρίς πανηγυρικό τόνο. Τοέστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα ότι ηγια το περιεχόμενο της δουλειάς τους δεν αντιμετωπίζεται ως εσωτερική υπόθεση κρατών, αλλά ως ευθεία παραβίαση θεμελιωδών αξιών πάνω στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.Το, υπό το σημερινό πρίσμα, δεν λειτουργεί μόνο ως τιμητική διάκριση, αλλά ως θεσμική καταγραφή και εργαλείο πολιτικής πίεσης. Υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας παραμένουν κόκκινες γραμμές για την Ευρώπη, ακόμη και όταν αυτές παραβιάζονται πέρα από τα σύνορά της.