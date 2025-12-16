Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια στο Μεξικό: Σπρωξιές και μαλλιοτραβήγματα στο Κογκρέσο, δείτε βίντεο
Το επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω συζήτησης για πρόταση μεταρρύθμισης που προέβλεπε την κατάργηση της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας της πόλης και την αντικατάστασή της από νέο φορέα

Αναστάτωση επικράτησε στο Κογκρέσο της πόλης του Μεξικού, όταν γυναίκες βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, με τα σχετικά βίντεο να γίνεται αμέσως viral.

Στα πλάνα που καταγράφηκαν από τις κάμερες της Βουλής, διακρίνονται βουλευτές να σπρώχνονται, να φωνάζουν, να τραβούν η μία τα μαλλιά της άλλης, πάνω στο κεντρικό βήμα της αίθουσας. Το επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω συζήτησης για πρόταση μεταρρύθμισης που προέβλεπε την κατάργηση της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας της πόλης και την αντικατάστασή της από νέο φορέα.

Η ένταση ξεκίνησε όταν εκπρόσωποι του δεξιού Κόμματος Εθνικής Δράσης (PAN) πλησίασαν το προεδρείο της Βουλής, καταγγέλλοντας παραβίαση των κανονισμών από το αριστερό κόμμα Morena, που διαθέτει την πλειοψηφία. Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέλη του Morena επιχείρησαν να απομακρύνουν δια της βίας βουλευτές του PAN, οι οποίες αρνούνταν να εγκαταλείψουν το βήμα.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με σκηνές χάους να εκτυλίσσονται στην αίθουσα και τις κάμερες να καταγράφουν αγκωνιές, σπρωξίματα, χτυπήματα και τραβήγματα μαλλιών.

Δείτε βίντεο:



Best of Network

Δείτε Επίσης