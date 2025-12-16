Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια στο Μεξικό: Σπρωξιές και μαλλιοτραβήγματα στο Κογκρέσο, δείτε βίντεο

Το επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω συζήτησης για πρόταση μεταρρύθμισης που προέβλεπε την κατάργηση της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας της πόλης και την αντικατάστασή της από νέο φορέα