Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια στο Μεξικό: Σπρωξιές και μαλλιοτραβήγματα στο Κογκρέσο, δείτε βίντεο
Το επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω συζήτησης για πρόταση μεταρρύθμισης που προέβλεπε την κατάργηση της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας της πόλης και την αντικατάστασή της από νέο φορέα
Στα πλάνα που καταγράφηκαν από τις κάμερες της Βουλής, διακρίνονται βουλευτές να σπρώχνονται, να φωνάζουν, να τραβούν η μία τα μαλλιά της άλλης, πάνω στο κεντρικό βήμα της αίθουσας. Το επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω συζήτησης για πρόταση μεταρρύθμισης που προέβλεπε την κατάργηση της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας της πόλης και την αντικατάστασή της από νέο φορέα.
Η ένταση ξεκίνησε όταν εκπρόσωποι του δεξιού Κόμματος Εθνικής Δράσης (PAN) πλησίασαν το προεδρείο της Βουλής, καταγγέλλοντας παραβίαση των κανονισμών από το αριστερό κόμμα Morena, που διαθέτει την πλειοψηφία. Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέλη του Morena επιχείρησαν να απομακρύνουν δια της βίας βουλευτές του PAN, οι οποίες αρνούνταν να εγκαταλείψουν το βήμα.
Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, με σκηνές χάους να εκτυλίσσονται στην αίθουσα και τις κάμερες να καταγράφουν αγκωνιές, σπρωξίματα, χτυπήματα και τραβήγματα μαλλιών.
Δείτε βίντεο:
Lawmakers clashed in Mexico City's congress as the opposition National Action Party protested a proposal to dissolve the city's transparency institute pic.twitter.com/a4IQEoAR9z— Reuters (@Reuters) December 16, 2025
Debate over the dissolution of Mexico City's transparency institute erupted into chaos on Dec. 15 as lawmakers from the opposition National Action Party (PAN) took the congressional podium in a bid to protest the measure. A group of female lawmakers scrambled, fought, and pulled… pic.twitter.com/uCYrMJcT8t— NTD News (@NTDNews) December 16, 2025
Caos se apodera del Congreso de la Ciudad de México— El Ojo (@ElOjoEn) December 16, 2025
Un violento enfrentamiento entre diputadas en el Congreso de la Ciudad de México se desató tras la aprobación de un nuevo Instituto de Transparencia. pic.twitter.com/hZz181Ni1k
