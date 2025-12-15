Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις στην Καλιφόρνια την παραμονή Πρωτοχρονιάς
ΚΟΣΜΟΣ
Συλλήψεις Καλιφόρνια Εκρηκτικός μηχανισμός

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις στην Καλιφόρνια την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Το FBI δήλωσε στο Fox ότι οι τέσσερις αυτοπροσδιορίζονταν ως μέλη μιας ριζοσπαστικής παραφυάδας του Turtle Island Liberation Front (TILF), μιας εξτρεμιστικής ομάδας με φιλοπαλαιστινιακή, αντι-νομική και αντικυβερνητική ιδεολογία

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις στην Καλιφόρνια την παραμονή Πρωτοχρονιάς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη εξτρεμιστικής ομάδας που φέρονται να σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε όλη τη Νότια Καλιφόρνια.

Οι ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στην Λούσερν Βάλεϊ, μια έρημη πόλη ανατολικά του Λος Άντζελες. Το FBI δήλωσε στο Fox ότι οι τέσσερις αυτοπροσδιορίζονταν ως μέλη μιας ριζοσπαστικής παραφυάδας του Turtle Island Liberation Front (TILF), μιας εξτρεμιστικής ομάδας με φιλοπαλαιστινιακή, αντι-νομική και αντικυβερνητική ιδεολογία.

Σύμφωνα με το FBI, φέρεται να σχεδίαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, με στόχο πέντε διαφορετικές τοποθεσίες, ανάμεσα στις οποίες και δύο εταιρείες. 

Οι Αρχές πιστεύουν ότι οι συλληφθέντες βρίσκονταν στο Λούσερν Βάλεϊ για να δοκιμάσουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν φτιάξει. Κατηγορούνται για συνωμοσία και κατοχή εκρηκτικών.

«Το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Νησιού της Χελώνας, μια ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή, αντικυβερνητική και αντικαπιταλιστική ομάδα, ετοιμαζόταν να εξαπολύσει σειρά βομβιστικών επιθέσεων εναντίον πολλών στόχων στην Καλιφόρνια, αρχής γενομένης από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς» ανέφερε η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι.


«Επιχείρηση Ήλιος του Μεσονυκτίου»

Οι τέσσερις ύποπτοι που κατονομάζονται στα έγγραφα είναι οι Όντρεϊ Αϊλίν Κάρολ, Ζάκαρι Άαρον Πέιτζ, Ντάντε Γκάφιλντ και Τίνα Λάι. Σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση, τον Νοέμβριο η Κάρολ έδειξε ένα οκτασέλιδο χειρόγραφο σε μια εμπιστευτική πηγή, με τίτλο «Επιχείρηση Ήλιος του Μεσονυκτίου» που περιέγραφε το σχέδιο. Οι Κάρολ και Πέιτζ αργότερα στρατολόγησαν τους δύο άλλους κατηγορουμένους για να υλοποιήσουν το σχέδιο, με βάση το οποίο θα αποκτούσαν υλικά για την κατασκευή βομβών και να πήγαιναν σε μια απομονωμένη τοποθεσία, για να κατασκευάσουν και να δοκιμάσουν εκρηκτικές συσκευές, στις 12 Δεκεμβρίου, υποστηρίζει αυτή η ένορκη κατάθεση. Πράκτορες του FBI επενέβησαν πριν κατασκευαστεί ένας λειτουργικός εκρηκτικός μηχανισμός.

Ταυτόχρονα, το FBI ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα πέμπτο άτομο που πιστεύεται ότι συνδέεται με την TILF συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη για υποτιθέμενο σχεδιασμό ξεχωριστής επίθεσης.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης