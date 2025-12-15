Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις στην Καλιφόρνια την παραμονή Πρωτοχρονιάς
Το FBI δήλωσε στο Fox ότι οι τέσσερις αυτοπροσδιορίζονταν ως μέλη μιας ριζοσπαστικής παραφυάδας του Turtle Island Liberation Front (TILF), μιας εξτρεμιστικής ομάδας με φιλοπαλαιστινιακή, αντι-νομική και αντικυβερνητική ιδεολογία
Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη εξτρεμιστικής ομάδας που φέρονται να σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε όλη τη Νότια Καλιφόρνια.
Οι ύποπτοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στην Λούσερν Βάλεϊ, μια έρημη πόλη ανατολικά του Λος Άντζελες. Το FBI δήλωσε στο Fox ότι οι τέσσερις αυτοπροσδιορίζονταν ως μέλη μιας ριζοσπαστικής παραφυάδας του Turtle Island Liberation Front (TILF), μιας εξτρεμιστικής ομάδας με φιλοπαλαιστινιακή, αντι-νομική και αντικυβερνητική ιδεολογία.
Σύμφωνα με το FBI, φέρεται να σχεδίαζαν συντονισμένες βομβιστικές επιθέσεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, με στόχο πέντε διαφορετικές τοποθεσίες, ανάμεσα στις οποίες και δύο εταιρείες.
Οι Αρχές πιστεύουν ότι οι συλληφθέντες βρίσκονταν στο Λούσερν Βάλεϊ για να δοκιμάσουν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν φτιάξει. Κατηγορούνται για συνωμοσία και κατοχή εκρηκτικών.
«Το Μέτωπο Απελευθέρωσης του Νησιού της Χελώνας, μια ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή, αντικυβερνητική και αντικαπιταλιστική ομάδα, ετοιμαζόταν να εξαπολύσει σειρά βομβιστικών επιθέσεων εναντίον πολλών στόχων στην Καλιφόρνια, αρχής γενομένης από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς» ανέφερε η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι.
Οι τέσσερις ύποπτοι που κατονομάζονται στα έγγραφα είναι οι Όντρεϊ Αϊλίν Κάρολ, Ζάκαρι Άαρον Πέιτζ, Ντάντε Γκάφιλντ και Τίνα Λάι. Σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση, τον Νοέμβριο η Κάρολ έδειξε ένα οκτασέλιδο χειρόγραφο σε μια εμπιστευτική πηγή, με τίτλο «Επιχείρηση Ήλιος του Μεσονυκτίου» που περιέγραφε το σχέδιο. Οι Κάρολ και Πέιτζ αργότερα στρατολόγησαν τους δύο άλλους κατηγορουμένους για να υλοποιήσουν το σχέδιο, με βάση το οποίο θα αποκτούσαν υλικά για την κατασκευή βομβών και να πήγαιναν σε μια απομονωμένη τοποθεσία, για να κατασκευάσουν και να δοκιμάσουν εκρηκτικές συσκευές, στις 12 Δεκεμβρίου, υποστηρίζει αυτή η ένορκη κατάθεση. Πράκτορες του FBI επενέβησαν πριν κατασκευαστεί ένας λειτουργικός εκρηκτικός μηχανισμός.
Ταυτόχρονα, το FBI ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα πέμπτο άτομο που πιστεύεται ότι συνδέεται με την TILF συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη για υποτιθέμενο σχεδιασμό ξεχωριστής επίθεσης.
«Επιχείρηση Ήλιος του Μεσονυκτίου»
