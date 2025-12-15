Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που σχεδίαζαν βομβιστικές επιθέσεις στην Καλιφόρνια την παραμονή Πρωτοχρονιάς

Το FBI δήλωσε στο Fox ότι οι τέσσερις αυτοπροσδιορίζονταν ως μέλη μιας ριζοσπαστικής παραφυάδας του Turtle Island Liberation Front (TILF), μιας εξτρεμιστικής ομάδας με φιλοπαλαιστινιακή, αντι-νομική και αντικυβερνητική ιδεολογία