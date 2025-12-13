Η Τσεχία απορρίπτει τις εγγυήσεις για ένα δάνειο προς την Ουκρανία, λέει ο πρωθυπουργός Μπάμπις
Η Τσεχία απορρίπτει τις εγγυήσεις για ένα δάνειο προς την Ουκρανία, λέει ο πρωθυπουργός Μπάμπις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους για την οικονομική υποστήριξη της Ουκρανίας, είπε ο Τσέχος πρωθυπουργός
Η Τσεχία δεν θα αποδεχτεί τις οποιεσδήποτε εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ο νέος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους για την οικονομική υποστήριξη της χώρας.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα ένα πολύπλοκο σχέδιο για ένα δάνειο προς την Ουκρανία που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, περιλαμβάνοντας ωστόσο και εθνικές εγγυήσεις.
«Δεν θα αποδεχτούμε εγγυήσεις για οτιδήποτε ούτε θα βάλουμε χρήματα σε αυτό (το σχέδιο)», ανέφερε ο Μπάμπις σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Krásný adventní víkend všem 🙋♂️— Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 13, 2025
V pondělí 15. 12. bude jmenována nová vláda a já se stanu plnohodnotným premiérem. Do té doby se intenzivně připravujeme na vládnutí.
Během pracovní cesty do Bruselu jsem loboval za to, aby Česká republika znovu získala možnost čerpat výhodné… pic.twitter.com/gA4LXodMNG
