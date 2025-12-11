Δείτε βίντεο: Μεγάλες ζημιές από έκρηξη σε αγωγό αερίου στην Καλιφόρνια

Κλείσιμο

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε συνοικία στοστην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ενώ προκάλεσε και πυρκαγιά που κατέστρεψε κατοικίες.Τουλάχιστονέπειτα από την έκρηξη που οφείλεται σε ρήξη σε υπόγειο αγωγό αερίου.Δείτε βίντεο:Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι ομάδα εργατών προκάλεσε ζημιά κατά τη διάρκεια εκσκαφών στις 7:35 π.μ. Η εταιρεία σταμάτησε τη ροή του αερίου στις 8:18 π.μ. και στις 9:38 π.μ. αναφέρθηκε έκρηξη.Εν τω μεταξύ οι Αρχές έκλεισαν προληπτικά τμήμα του αυτοκινητόδρομο 238.Δύο κατοικίες και ένα εργαστήριο υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις Αρχές.