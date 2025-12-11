Δείτε βίντεο: Μεγάλες ζημιές από έκρηξη σε αγωγό αερίου στην Καλιφόρνια
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Έκρηξη Καλιφόρνια

Δείτε βίντεο: Μεγάλες ζημιές από έκρηξη σε αγωγό αερίου στην Καλιφόρνια

Δύο κατοικίες και ένα εργαστήριο υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά μετά την έκρηξη

Δείτε βίντεο: Μεγάλες ζημιές από έκρηξη σε αγωγό αερίου στην Καλιφόρνια
Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε συνοικία στο Χέιγουορντ στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ενώ προκάλεσε και πυρκαγιά που κατέστρεψε κατοικίες.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από την έκρηξη που οφείλεται σε ρήξη σε υπόγειο αγωγό αερίου.

Δείτε βίντεο:

Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι ομάδα εργατών προκάλεσε ζημιά κατά τη διάρκεια εκσκαφών στις 7:35 π.μ. Η εταιρεία σταμάτησε τη ροή του αερίου στις 8:18 π.μ. και στις 9:38 π.μ. αναφέρθηκε έκρηξη.

Εν τω μεταξύ οι Αρχές έκλεισαν προληπτικά τμήμα του αυτοκινητόδρομο 238.

Κλείσιμο
Δύο κατοικίες και ένα εργαστήριο υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις Αρχές.

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης