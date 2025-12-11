Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Δείτε βίντεο: Μεγάλες ζημιές από έκρηξη σε αγωγό αερίου στην Καλιφόρνια
Δείτε βίντεο: Μεγάλες ζημιές από έκρηξη σε αγωγό αερίου στην Καλιφόρνια
Δύο κατοικίες και ένα εργαστήριο υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά μετά την έκρηξη
Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε συνοικία στο Χέιγουορντ στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, ενώ προκάλεσε και πυρκαγιά που κατέστρεψε κατοικίες.
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από την έκρηξη που οφείλεται σε ρήξη σε υπόγειο αγωγό αερίου.
Δείτε βίντεο:
Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι ομάδα εργατών προκάλεσε ζημιά κατά τη διάρκεια εκσκαφών στις 7:35 π.μ. Η εταιρεία σταμάτησε τη ροή του αερίου στις 8:18 π.μ. και στις 9:38 π.μ. αναφέρθηκε έκρηξη.
Εν τω μεταξύ οι Αρχές έκλεισαν προληπτικά τμήμα του αυτοκινητόδρομο 238.
Δύο κατοικίες και ένα εργαστήριο υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις Αρχές.
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από την έκρηξη που οφείλεται σε ρήξη σε υπόγειο αγωγό αερίου.
Δείτε βίντεο:
WATCH: Large explosion destroys multiple homes after crew hits gas line in Hayward, California. At least 6 people injured pic.twitter.com/KWJvv1gUoY— BNO News Live (@BNODesk) December 11, 2025
#BREAKING: The Alameda County Fire Department is battling a fire on the 800 block of Lewelling Boulevard in Hayward.— NBC Bay Area (@nbcbayarea) December 11, 2025
Watch live aerial coverage: https://t.co/Y7xPgrZzAN pic.twitter.com/mpDLFSlUYp
Εν τω μεταξύ οι Αρχές έκλεισαν προληπτικά τμήμα του αυτοκινητόδρομο 238.
Δύο κατοικίες και ένα εργαστήριο υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τις Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα