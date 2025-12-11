Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Βίκτορ Όρμπαν: Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σαφή εικόνα για την παρακμή της Ευρώπης, εμείς παλεύουμε γι’ αυτό εδώ και 15 χρόνια
«Επιτέλους, δεν παλεύουμε μόνοι μας» δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ
Τη συμφωνία του για άλλη μια φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, επισημαίνοντας ότι η νέα εθνική στρατηγική ασφάλειας της αμερικανικής διακυβέρνησης, δείχνει ότι οι ΗΠΑ κατανοούν την «παρακμή πολιτισμικής κλίμακας» της Ευρώπης.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε το κείμενο, στο οποίο αναφερόταν ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επανεξετάσουν τη σχέση τους με την Ευρώπη και ότι η ήπειρος αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξάλειψη» και πρέπει να αλλάξει πορεία.
Παρότι το κείμενο προκάλεσε αντιδράσεις στην Ευρώπη, ο Όρμπαν, που είναι και μακροχρόνιος σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, το χαρακτήρισε «το σημαντικότερο και πιο ενδιαφέρον των τελευταίων ετών». Η Ουάσινγκτον, υποστήριξε, έχει αντιληφθεί ότι η Ευρώπη έχει φτάσει σε ένα «οικονομικό αδιέξοδο» και ότι οι αξίες της, η δημοκρατία και η ελεύθερη αγορά βρίσκονται όλες σε κίνδυνο.
Σύμφωνα με τον Όρμπαν, η αμερικανική κυβέρνηση κατανοεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται να ανασυγκροτήσει τη σχέση της με τη Ρωσία «σε στρατηγικό επίπεδο». Ο ίδιος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, παρά την εισβολή στην Ουκρανία.
«Η Αμερική έχει μια ακριβή και σαφή εικόνα για την παρακμή της Ευρώπης. Βλέπουν την παρακμή πολιτισμικής κλίμακας, εναντίον της οποίας εμείς στην Ουγγαρία παλεύουμε εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Επιτέλους, δεν παλεύουμε μόνοι μας», ανέφερε ο Όρμπαν.
Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορήγησαν στην Ουγγαρία ετήσια εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις για τη χρήση ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού ο Όρμπαν υπερασπίστηκε το αίτημά του για απαλλαγή κατά τη διάρκεια φιλικής συνάντησής του με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον.
