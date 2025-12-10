Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
ΗΠΑ: Πακέτο στήριξης 12 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε ο Τραμπ για τους αγρότες, είναι «απλά ένα σωσίβιο» απαντούν
Οι ζημιές για τους αγρότες φέτος κυμαίνονται από 35 έως 44 δισ. δολάρια για τις εννέα κύριες καλλιέργειες εμπορευμάτων - Χαμηλές τιμές στις καλλιέργειες και οι συνέπειες στις εξαγωγές από τους δασμούς Τραμπ, τα βασικά προβλήματα
Αμερικανοί αγρότες που έχουν ζημιωθεί αρκετά φέτος, φέτος καλωσόρισαν το πακέτο βοήθειας των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο επισήμαναν ότι η εν λόγω βοήθεια δεν είναι αρκετή για να καλύψει πλήρως τις χαμηλές τιμές των καλλιεργειών και τις χαμένες εξαγωγικές ευκαιρίες λόγω του εμπορικού πολέμου που έχει κηρύξει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα βοηθήσει τους αγρότες να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, δήλωσαν στο Reuters αγρότες και γεωργικοί φορείς, γεωργικοί οικονομολόγοι και τραπεζίτες. Παρά ταύτα, τόνισαν ότι αυτή η βοήθεια καλύπτει μόνο ένα μικρό ποσοστό των ζημιών και δεν θα σώσει την καταρρακωμένη αμερικανική γεωργική οικονομία.
«Αυτή η υποστήριξη θα λειτουργήσει ως σωσίβιο για αυτούς που απλά προσπαθούν να επιβιώσουν μέχρι την επόμενη χρονιά. Αλλά είναι απλά ένα σωσίβιο, όχι μια μακροπρόθεσμη λύση», δήλωσε ο Μάικ Στράντζ, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτών των ΗΠΑ.
Οι αγρότες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με χαμηλές τιμές για τις καλλιέργειες, υψηλότερο κόστος για εργασία και εισροές όπως λιπάσματα και σπόρους. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές καλλιεργειών όπως η σόγια έχουν συρρικνωθεί λόγω των εμπορικών συγκρούσεων του Τραμπ.
Οι ζημιές για τους αγρότες φέτος κυμαίνονται από 35 έως 44 δισεκατομμύρια δολάρια για τις εννέα κύριες καλλιέργειες εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των καλαμποκιών, της σόγιας, του σίτου και των φυστικιών, δήλωσε ο Σον Αρίτα, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Αγροτικού Κινδύνου του Πανεπιστημίου Βόρειας Ντακότα.
Οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν αναφέρει ότι η βοήθεια προορίζεται μόνο ως προσωρινή λύση μέχρι να εφαρμοστούν οι ευνοϊκές αλλαγές στα προγράμματα στήριξης των αγροτών από το φορολογικό και δημοσιονομικό νομοσχέδιο του Τραμπ, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερες πληρωμές στους παραγωγούς
Η Υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, δήλωσε ότι ο τελικός στόχος της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει στους αγρότες ισχυρές αγορές «αντί να καλλιεργούν για κυβερνητικές επιταγές».
Αναγκαία η βοήθεια, αλλά περιορισμένη
Οι αγρότες της σόγιας πλήττονται ιδιαίτερα φέτος, καθώς η Κίνα σταμάτησε όλες τις εισαγωγές σόγιας από τις ΗΠΑ μεταξύ Μαΐου και Νοεμβρίου. Οι αγρότες έχασαν δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις σόγιας στην αρχή της υψηλής εξαγωγικής περιόδου και είναι πιθανό να μην ανακτήσουν τη χαμένη ζήτηση.
Η ομοσπονδιακή βοήθεια θα καλύψει - μέσω του πακέτου των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων - μόνο περίπου το ένα τέταρτο των ζημιών από τη σόγια, δήλωσε ο Κέιλεμπ Ράγκλαντ, αγρότης του Κεντάκι και πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης Σόγιας. «Εκτιμούμε τη βοήθεια, αλλά τα χρήματα απλά κλείνουν τρύπες και επιβραδύνουν την αιμορραγία».
Η πλειονότητα της βοήθειας των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεν θα είναι διαθέσιμη για τους αγρότες που ασχολούνται με την παραγωγή λαχανικών και φρούτων. Αυτοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποστήριξη από ένα τμήμα της βοήθειας ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο ωστόσο δεν θα είναι αρκετό για να καλύψει τις ζημιές τους, δήλωσε ο Καμ Κουάρλες, διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου Πατάτας.
