Πράσινο φως στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να αποσφραγίσει αρχεία της έρευνας για την Γκισλέιν Μάξγουελ
Το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε καταθέσει σχετικό αίτημα τον Νοέμβριο - Την απόφαση έλαβε ομοσπονδιακός δικαστής στη Νέα Υόρκη και αφορά τη δημοσιοποίηση 18 κατηγοριών εγγράφων και στοιχείων
Στη δημοσιοποίηση εγγράφων από την έρευνα για την υπόθεση trafficking της Γκισλέιν Μάξγουελ, της στενής συνεργάτιδας του Τζέφρι Επστάιν, μπορεί να προχωρήσει, πλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή Πολ Α. Ένγκελμαιερ, την Τρίτη. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργείου.
Η απόφαση του δικαστή επιτρέπει, πλέον, την αποδέσμευση ενός τεράστιου όγκου εγγράφων και υλικού από την έρευνα για τη σεξουαλική εκμετάλλευση που αφορούν την Γκισλέιν Μάξγουελ και τον Τζέφρι Επστάιν, τον χρηματιστή που συνελήφθη το 2019 για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του, στη φυλακή. Ο δικαστής Ένγκελμαιερ έλαβε την απόφαση αυτή έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης το Νοέμβριο, το οποίο ζήτησε από δύο δικαστές της Νέας Υόρκης να ανοίξουν τα αρχεία της μεγάλης έρευνας.
Η απόφαση αυτή προέκυψε στο πλαίσιο του νέου νόμου «Epstein Files Transparency Act», ο οποίος απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση του Επστάιν σε αναγνώσιμη και αναζητήσιμη μορφή μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου. Ο δικαστής Ένγκελμαιερ είναι ο δεύτερος δικαστής που επιτρέπει τη δημοσίευση στοιχείων που ήταν μέχρι σήμερα κρυφά. Την προηγούμενη εβδομάδα, δικαστής στη Φλόριντα είχε εγκρίνει την αποδέσμευση των πρακτικών από μια άγονη έρευνα μεγάλου δικαστικού σώματος για τον Επστάιν της δεκαετίας του 2000.
Η απόφαση αφορά τη δημοσιοποίηση 18 κατηγοριών εγγράφων και στοιχείων που σχετίζονται με τη μεγάλη έρευνα για τη σεξουαλική εμπορία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εντάλματα έρευνας, οικονομικά αρχεία, σημειώσεις από συνεντεύξεις επιζώντων, δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές και υλικό από πρώιμες έρευνες για τον Επστάιν στη Φλόριντα.
Η απόφαση αυτή αναμένεται να οδηγήσει στη δημοσιοποίηση εκατοντάδων ή και χιλιάδων εγγράφων που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία για την υπόθεση. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διαβεβαιώσει ότι τα αρχεία θα ελεγχθούν προσεκτικά για να προστατευθούν οι ταυτότητες των επιζώντων και να αποτραπεί η διάδοση σεξουαλικών εικόνων.
Η Γκισλέιν Μάξγουελ καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 για κατηγορίες trafficking και εκτίει 20ετή ποινή φυλάκισης. Παράλληλα, η διαδικασία για την αποδέσμευση εγγράφων από την υπόθεση του Επστάιν του 2019 είναι ακόμα σε εκκρεμότητα.
