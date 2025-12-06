Οργή Μασκ μετά το πρόστιμο στο X: Καταργήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση

«Η ΕΕ επέβαλε αυτό το τρελό πρόστιμο όχι μόνο στο X, αλλά και σε εμένα προσωπικά, κάτι που είναι ακόμα πιο παράλογο!» έγραψε ο δισεκατομμυριούχος, μια μέρα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ ότι πρόκειται για «επίθεση» κατά του αμερικανικού λαού