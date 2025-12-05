Πρόστιμο €120 εκατ. στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ για παραβίαση των ψηφιακών νόμων της ΕΕ

Η Επιτροπή συνεχίζει να διερευνά άλλες τρεις υποθέσεις, δύο εκ των οποίων σχετίζονται με το περιεχόμενο και τους αλγορίθμους που προωθούν περιεχόμενο, οι οποίοι άλλαξαν μετά την εξαγορά του Twitter από τον Μασκ