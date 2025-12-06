Ακτιβιστές πέταξαν μηλόπιτα στη βιτρίνα με το βρετανικό αυτοκρατορικό στέμμα, δείτε βίντεο

Πρόκειται για τη δεύτερη ενέργεια της ίδιας ομάδας μέσα σε λίγες ημέρες – Ζητούν να ιδρυθεί ένα «Κοινοβούλιο του Λαού»