Κονγκό: Εκατοντάδες άμαχοι περνούν στη Ρουάντα για να γλιτώσουν από τις μάχες

Μι ημέρα μετά τη «φιέστα» στον Λευκό Οίκο και την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας, υπό την αιγίδα του Τραμπ, η ένοπλη οργάνωση Μ23 κατηγόρησε το Μπουρούντι για αδιάκοπο βομβαρδισμό της πόλης Καμανιόλα