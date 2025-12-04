Κόλπο όπως με τον fake Μπραντ Πιτ: Απατεώνισσα προσποιούμενη την ερωτευμένη «Λάρα Φαμπιάν» απέσπασε 250.000 ευρώ από συνταξιούχο Καναδό!

Η fake Λάρα Φαμπιάν έπεισε τον 68χρονο πως είναι ερωτευμένη και του ζήτησε χρήματα για να πάρει διαζύγιο, ώστε να ζήσουν μαζί - Η νέα απάτη μέσω των social media θυμίζει την ιστορία της 53χρονης Γαλλίδας που είχε πέσει θύμα του fake «Μπραντ Πιτ» πριν δύο χρόνια