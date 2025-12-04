Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Κόλπο όπως με τον fake Μπραντ Πιτ: Απατεώνισσα προσποιούμενη την ερωτευμένη «Λάρα Φαμπιάν» απέσπασε 250.000 ευρώ από συνταξιούχο Καναδό!
Κόλπο όπως με τον fake Μπραντ Πιτ: Απατεώνισσα προσποιούμενη την ερωτευμένη «Λάρα Φαμπιάν» απέσπασε 250.000 ευρώ από συνταξιούχο Καναδό!
Η fake Λάρα Φαμπιάν έπεισε τον 68χρονο πως είναι ερωτευμένη και του ζήτησε χρήματα για να πάρει διαζύγιο, ώστε να ζήσουν μαζί - Η νέα απάτη μέσω των social media θυμίζει την ιστορία της 53χρονης Γαλλίδας που είχε πέσει θύμα του fake «Μπραντ Πιτ» πριν δύο χρόνια
Επί 18 μήνες ο 68χρονος Καναδός συνταξιούχος Ζεράλντ Τραχάν ήταν πεπεισμένος πως διατηρούσε ρομαντική σχέση με το είδωλό του, την διάσημη ερμηνεύτρια Λάρα Φαμπιάν. Για τον ίδιο δεν είχε σημασία πως ζούσε τον έρωτα μέσω των social media αφού η «αγαπημένη» του τον είχε διαβεβαιώσει πως θα πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της για να είναι και επίσημα μαζί του.
Όπως δήλωσε ο ίδιος πρόσφατα στην εκπομπή J.E.(journalisme d'enquête) του καναδικού τηλεοπτικού δικτύου TVA από το 1994 υπήρξε μεγάλος θαυμαστής της Λάρα Φαμπιάν καθώς εκείνη τη χρονιά είχε βρεθεί μαζί με την ανιψιά του σε συναυλία της ερμηνεύτριας στο Κεμπέκ και είχε την ευκαιρία να τη γνωρίσει από κοντά.
Έκτοτε παρακολουθούσε στενά την καριέρα της μεγάλης τραγουδίστριας, την ακολουθούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν παρέλειπε να σχολιάζει τις αναρτήσεις της. Το φθινόπωρο του 2023 η «Λάρα Φαμπιάν» ξεκίνησε να επικοινωνεί με τον συνταξιούχο μέσω της εφαρμογής Telegram. Η επικοινωνία τους έγινε σχεδόν καθημερινή. «Ήταν σαν έρωτας με την πρώτη ματιά», δήλωσε ο 68χρονος και αποκάλυψε πως σταδιακά η fake Λάρα Φαμπιάν άρχισε να του αποσπά διάφορα ποσά χωρίς εκείνος να μπορεί να αρνηθεί την οικονομική βοήθεια που ζητούσε το είδωλό του.
Συνολικά η άγνωστη απατεώνισσα (αν είναι όντως γυναίκα) απέσπασε από τον 68χρονο 250.000 ευρώ (περίπου 400.000 δολάρια Καναδά) ενώ μέσα στους 18 μήνες που κράτησε η εξ αποστάσεως «σχέση» τους ο Καναδός ηλικιωμένος είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να αδειάζουν και τις οικονομίες του να εξανεμίζονται. Ο μεγάλος θαυμαστής της 55χρονης ερμηνεύτριας αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του ώστε να ξεπληρώσει τα χρέη που του άφησε ο έρωτας με τη «Λάρα Φαμπιάν».
«Δεν μου έχει μείνει τίποτα. Καταστράφηκα. Καταστράφηκα εντελώς», δήλωσε στην εκπομπή που εμφανίστηκε ο συνταξιούχος Καναδός.
Μεταξύ των ποσών που είχε ζητήσει η fake Λάρα Φαμπιάν από τον αφελή Καναδό ήταν 15.000 δολάρια (Καναδά) για την φροντίδα παιδιών σε ορφανοτροφείο του Παρισιού, 6.000 δολάρια για την αγορά ενός πιάνου, που θα τοποθετούσε στο διαμέρισμά της στη γαλλική πρωτεύουσα για να έχει ένα μουσικό όργανο από τον αγαπημένο της - όπως του είπε - 15.000 δολάρια για την χρηματοδότηση του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Je suis là» και 150.000 δολάρια για τα έξοδα του διαζυγίου της, ώστε μετά την έκδοσή του ο 68χρονος να μπορεί να μεταβεί στο Παρίσι για να ζήσουν μαζί.
Μετά τις πολλές οικονομικές απαιτήσεις της διαδικτυακής «αγαπημένης» του, την περασμένη άνοιξη ο Καναδός συνταξιούχος άρχισε να υποψιάζεται πως έχει πέσει θύμα απάτης. Συζήτησε το θέμα με την ανιψιά του και εκείνη κατάλαβε αμέσως πως ο θείος της είχε πέσει στην παγίδα απατεώνων.
«Ήταν ερωτευμένος. Τον έκανε να νιώθει καλά. Ήταν ο λόγος που ζούσε επί 18 μήνες», δήλωσε η ανιψιά του θύματος. Η ίδια ρίχνει ευθύνη και στις τράπεζες καθώς όπως ανέφερε από λογαριασμούς του θείου της έγιναν μεταφορές χρημάτων σε «περίεργες» διευθύνσεις χωρίς τα πιστωτικά ιδρύματα να παρέμβουν.
Η υπόθεση της απατεώνισσας που απέσπασε χρήματα προσποιούμενη την «ερωτευμένη» Λάρα Φαμπιάν θυμίζει την απάτη εις βάρος 53χρονης Γαλλίδας, η οποία αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Τότε ένας απατεώνας προσποιούμενος τον «ερωτευμένο» Μπραντ Πιτ κατόρθωσε μέσα σε λίγους μήνες να αποσπάσει περισσότερα από 800.000 ευρώ από την Γαλλίδα διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων. Η γνωριμία και η υποτιθέμενη ρομαντική σχέση του αστέρα του Χόλιγουντ και της Γαλλίδας έγινε μέσω των social media ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη συνέβαλε με fake φωτογραφίες στο στήσιμο της απάτης.
Τρεις ύποπτοι πίσω από την απάτη με την fake Λάρα Φαμπιάν - Το μήνυμα στήριξης της ερμηνεύτριας στον 68χρονο
Σύμφωνα με την «Le Journal de Montréal» στο στόχαστρο της αστυνομίας του Κεμπέκ για την απάτη εις βάρος του 68χρονου συνταξιούχου βρίσκονται τρεις ύποπτοι. Ειδικότερα, μετά από αίτημα της εκπομπής J.E στον οργανισμό «Find My Scammer» με έδρα το Παρίσι, ο επικεφαλής του οργανισμού Μαρουάν Ουαράμπ εντόπισε τρία άτομα ως πιθανούς υπόπτους πίσω από την απάτη. Τα ευρήματα της έρευνας παραδόθηκαν στην αστυνομία του Κεμπέκ για περαιτέρω διερεύνηση.
Όπως δήλωσε ο ίδιος πρόσφατα στην εκπομπή J.E.(journalisme d'enquête) του καναδικού τηλεοπτικού δικτύου TVA από το 1994 υπήρξε μεγάλος θαυμαστής της Λάρα Φαμπιάν καθώς εκείνη τη χρονιά είχε βρεθεί μαζί με την ανιψιά του σε συναυλία της ερμηνεύτριας στο Κεμπέκ και είχε την ευκαιρία να τη γνωρίσει από κοντά.
Έκτοτε παρακολουθούσε στενά την καριέρα της μεγάλης τραγουδίστριας, την ακολουθούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν παρέλειπε να σχολιάζει τις αναρτήσεις της. Το φθινόπωρο του 2023 η «Λάρα Φαμπιάν» ξεκίνησε να επικοινωνεί με τον συνταξιούχο μέσω της εφαρμογής Telegram. Η επικοινωνία τους έγινε σχεδόν καθημερινή. «Ήταν σαν έρωτας με την πρώτη ματιά», δήλωσε ο 68χρονος και αποκάλυψε πως σταδιακά η fake Λάρα Φαμπιάν άρχισε να του αποσπά διάφορα ποσά χωρίς εκείνος να μπορεί να αρνηθεί την οικονομική βοήθεια που ζητούσε το είδωλό του.
Συνολικά η άγνωστη απατεώνισσα (αν είναι όντως γυναίκα) απέσπασε από τον 68χρονο 250.000 ευρώ (περίπου 400.000 δολάρια Καναδά) ενώ μέσα στους 18 μήνες που κράτησε η εξ αποστάσεως «σχέση» τους ο Καναδός ηλικιωμένος είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να αδειάζουν και τις οικονομίες του να εξανεμίζονται. Ο μεγάλος θαυμαστής της 55χρονης ερμηνεύτριας αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του ώστε να ξεπληρώσει τα χρέη που του άφησε ο έρωτας με τη «Λάρα Φαμπιάν».
«Δεν μου έχει μείνει τίποτα. Καταστράφηκα. Καταστράφηκα εντελώς», δήλωσε στην εκπομπή που εμφανίστηκε ο συνταξιούχος Καναδός.
Μεταξύ των ποσών που είχε ζητήσει η fake Λάρα Φαμπιάν από τον αφελή Καναδό ήταν 15.000 δολάρια (Καναδά) για την φροντίδα παιδιών σε ορφανοτροφείο του Παρισιού, 6.000 δολάρια για την αγορά ενός πιάνου, που θα τοποθετούσε στο διαμέρισμά της στη γαλλική πρωτεύουσα για να έχει ένα μουσικό όργανο από τον αγαπημένο της - όπως του είπε - 15.000 δολάρια για την χρηματοδότηση του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Je suis là» και 150.000 δολάρια για τα έξοδα του διαζυγίου της, ώστε μετά την έκδοσή του ο 68χρονος να μπορεί να μεταβεί στο Παρίσι για να ζήσουν μαζί.
Μετά τις πολλές οικονομικές απαιτήσεις της διαδικτυακής «αγαπημένης» του, την περασμένη άνοιξη ο Καναδός συνταξιούχος άρχισε να υποψιάζεται πως έχει πέσει θύμα απάτης. Συζήτησε το θέμα με την ανιψιά του και εκείνη κατάλαβε αμέσως πως ο θείος της είχε πέσει στην παγίδα απατεώνων.
«Ήταν ερωτευμένος. Τον έκανε να νιώθει καλά. Ήταν ο λόγος που ζούσε επί 18 μήνες», δήλωσε η ανιψιά του θύματος. Η ίδια ρίχνει ευθύνη και στις τράπεζες καθώς όπως ανέφερε από λογαριασμούς του θείου της έγιναν μεταφορές χρημάτων σε «περίεργες» διευθύνσεις χωρίς τα πιστωτικά ιδρύματα να παρέμβουν.
Η υπόθεση της απατεώνισσας που απέσπασε χρήματα προσποιούμενη την «ερωτευμένη» Λάρα Φαμπιάν θυμίζει την απάτη εις βάρος 53χρονης Γαλλίδας, η οποία αποκαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Τότε ένας απατεώνας προσποιούμενος τον «ερωτευμένο» Μπραντ Πιτ κατόρθωσε μέσα σε λίγους μήνες να αποσπάσει περισσότερα από 800.000 ευρώ από την Γαλλίδα διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων. Η γνωριμία και η υποτιθέμενη ρομαντική σχέση του αστέρα του Χόλιγουντ και της Γαλλίδας έγινε μέσω των social media ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη συνέβαλε με fake φωτογραφίες στο στήσιμο της απάτης.
Τρεις ύποπτοι πίσω από την απάτη με την fake Λάρα Φαμπιάν - Το μήνυμα στήριξης της ερμηνεύτριας στον 68χρονο
Σύμφωνα με την «Le Journal de Montréal» στο στόχαστρο της αστυνομίας του Κεμπέκ για την απάτη εις βάρος του 68χρονου συνταξιούχου βρίσκονται τρεις ύποπτοι. Ειδικότερα, μετά από αίτημα της εκπομπής J.E στον οργανισμό «Find My Scammer» με έδρα το Παρίσι, ο επικεφαλής του οργανισμού Μαρουάν Ουαράμπ εντόπισε τρία άτομα ως πιθανούς υπόπτους πίσω από την απάτη. Τα ευρήματα της έρευνας παραδόθηκαν στην αστυνομία του Κεμπέκ για περαιτέρω διερεύνηση.
Η Λάρα Φαμπιάν όταν πληροφορήθηκε την απάτη εις βάρος του Ζεράλντ Τραχάν έστειλε μήνυμα στήριξης στον συνταξιούχο μέσω βίντεο το οποίο προβλήθηκε στην εκπομπή J.E του TVA. Στο βίντεο η τραγουδίστρια των επιτυχιών «je t'aime» και «Je suis malade» αναφέρει: ««Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη συμπάθειά μου, να σας πω πόσο βαθιά λυπάμαι που έπρεπε να περάσετε αυτό που περάσατε, κάτι που είναι εντελώς απαράδεκτο και αδιανόητο. Είμαι τόσο, τόσο λυπημένη που έπρεπε να υπομείνετε αυτόν τον πόνο».
Συγκινημένος από το μήνυμα στήριξης της μεγάλης ερμηνεύτριας ο 68χρονος δήλωσε: «Με συγκινεί πραγματικά. Είναι η καλύτερη στιγμή ολόκληρης της ζωής μου. Το έχω ονειρευτεί συχνά. Να μου μιλήσει. Και τώρα είναι πραγματικότητα».
Ο Σιμόν Μαρσάντ, ανεξάρτητος ειδικός σε θέματα διαδικτυακής εγκληματικότητας και πρόληψης της απάτης στο διαδίκτυο, δήλωσε με αφορμή την απάτη με την fake Λάρα Φαμπιάν πως οι ψεύτικοι λογαριασμοί διασημοτήτων στα social media έχουν στόχο έναν συγκεκριμένο τύπο θύματος. «Αυτά τα θύματα είναι συχνά απελπισμένα και τρέφουν πολύ έντονη συμπάθεια για ένα δημόσιο πρόσωπο», ανέφερε ο Μαρσάντ.
Συγκινημένος από το μήνυμα στήριξης της μεγάλης ερμηνεύτριας ο 68χρονος δήλωσε: «Με συγκινεί πραγματικά. Είναι η καλύτερη στιγμή ολόκληρης της ζωής μου. Το έχω ονειρευτεί συχνά. Να μου μιλήσει. Και τώρα είναι πραγματικότητα».
Ο Σιμόν Μαρσάντ, ανεξάρτητος ειδικός σε θέματα διαδικτυακής εγκληματικότητας και πρόληψης της απάτης στο διαδίκτυο, δήλωσε με αφορμή την απάτη με την fake Λάρα Φαμπιάν πως οι ψεύτικοι λογαριασμοί διασημοτήτων στα social media έχουν στόχο έναν συγκεκριμένο τύπο θύματος. «Αυτά τα θύματα είναι συχνά απελπισμένα και τρέφουν πολύ έντονη συμπάθεια για ένα δημόσιο πρόσωπο», ανέφερε ο Μαρσάντ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα