Πόλεμος στην Ουκρανία: Θέλουμε πραγματική ειρήνη και όχι «νέο Μόναχο» με τη Ρωσία, λέει το Κίεβο

«Η Ευρώπη είχε πάρα πολλές άδικες ειρηνευτικές συμφωνίες στο παρελθόν. Όλες τους οδήγησαν μόνον σε νέες καταστροφές» είπε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών σε ομιλία του στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη