O Πούτιν ενημερώθηκε από τον στρατηγό Γκερασίμοφ ότι Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ είναι πλέον υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο
Βλαντίμιρ Πούτιν Ουκρανία Ρωσία

O Πούτιν ενημερώθηκε από τον στρατηγό Γκερασίμοφ ότι Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ είναι πλέον υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο

Ο Ρώσος Πρόεδρος επισκέφθηκε την Κυριακή Διοικητήριο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων

O Πούτιν ενημερώθηκε από τον στρατηγό Γκερασίμοφ ότι Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ είναι πλέον υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Κυριακή διοικητήριο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.


Σημειώνεται ότι το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.


