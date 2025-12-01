O Πούτιν ενημερώθηκε από τον στρατηγό Γκερασίμοφ ότι Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ είναι πλέον υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο
O Πούτιν ενημερώθηκε από τον στρατηγό Γκερασίμοφ ότι Ποκρόφσκ και Βοβτσάνσκ είναι πλέον υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο
Ο Ρώσος Πρόεδρος επισκέφθηκε την Κυριακή Διοικητήριο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Κυριακή διοικητήριο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.
Σημειώνεται ότι το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.
🚨🇷🇺🇺🇦 President Putin announces that Pokrovsk has been fully captured by Russian forces. pic.twitter.com/nkzrk8Lwhe— MoloMonitor (@MoloWarMonitor) December 1, 2025
Σημειώνεται ότι το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Αγορά ακινήτων: Δεν σταματάει η τρέλα! Στα €8.250 ανά τ.μ. πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα στο Παγκράτι
Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα μετά από κακοκαιρία
Οι δοκιμάστριες του Χίτλερ: 15 γυναίκες δοκίμαζαν το φαγητό του Φύρερ, για να μην τον δηλητηριάσουν - Η πραγματική ιστορία
Αγορά ακινήτων: Δεν σταματάει η τρέλα! Στα €8.250 ανά τ.μ. πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα στο Παγκράτι
Πλημμύρισε με σκουπίδια από την Αλβανία το Ντουμπρόβνικ – Τα παρέσυραν θαλάσσια ρεύματα μετά από κακοκαιρία
Οι δοκιμάστριες του Χίτλερ: 15 γυναίκες δοκίμαζαν το φαγητό του Φύρερ, για να μην τον δηλητηριάσουν - Η πραγματική ιστορία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα