Οι Ουκρανοί εξακολουθούν να αντιστέκονται στο Ποκρόφσκ - Ανέκτησαν 11,5 τ.χλμ. την τελευταία εβδομάδα

Τα ουκρανικά στρατεύματα μπλοκάρουν τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στις εμπόλεμες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίαςκαι, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του στρατού στρατηγόςΣε ανακοίνωση του στο Facebook, οπρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αναπτύξει εφεδρικά στρατεύματα για τις επιχειρήσεις της εκεί.«Αποκρούουμε τις προσπάθειες να καταληφθούν οι πόλεις από μικρές ομάδες πεζικού. Για τον σκοπό αυτό, αλλά και για την ανάκτηση χαμένων θέσεων, ορισμένες μονάδες μας διεξάγουν ενεργές επιχειρήσεις», σημείωσε.Όπως ανέφερε, την τελευταία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν «επιχειρήσεις εντοπισμού και εξουδετέρωσης του εχθρού» εντός του Ποκρόφσκ, σε έκταση περίπουΟ Σίρσκι πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός, έχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες και αντιμετωπίζοντας την αποτελεσματική ουκρανική άμυνα, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την επιχειρησιακή του εφεδρεία σε Ποκρόφσκ και Μιρνοχράντ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να μεταβάλλουν συνεχώς τις κατευθύνσεις των επιθέσεων, εφαρμόζοντας μεθόδους διείσδυσης, ακόμη και με μεταμφίεση ως άμαχος πληθυσμός ή χρησιμοποιώντας πολίτες ως κάλυψη.