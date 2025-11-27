Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Οι Ουκρανοί εξακολουθούν να αντιστέκονται στο Ποκρόφσκ - Ανέκτησαν 11,5 τ.χλμ. την τελευταία εβδομάδα
Οι Ουκρανοί εξακολουθούν να αντιστέκονται στο Ποκρόφσκ - Ανέκτησαν 11,5 τ.χλμ. την τελευταία εβδομάδα
Όπως ανέφερε ο αρχηγός του ουκρανού στρατού, οι Ρώσοι χρησιμοποιούν άμαχους ως κάλυψη για να διεισδύσουν περισσότερο στο Ποκρόφσκ
Τα ουκρανικά στρατεύματα μπλοκάρουν τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στις εμπόλεμες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας Ποκρόφσκ και Μιρνοχράντ, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του στρατού στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι.
Σε ανακοίνωση του στο Facebook, ο Ολεξάντρ Σίρσκι πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αναπτύξει εφεδρικά στρατεύματα για τις επιχειρήσεις της εκεί.
«Αποκρούουμε τις προσπάθειες να καταληφθούν οι πόλεις από μικρές ομάδες πεζικού. Για τον σκοπό αυτό, αλλά και για την ανάκτηση χαμένων θέσεων, ορισμένες μονάδες μας διεξάγουν ενεργές επιχειρήσεις», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, την τελευταία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν «επιχειρήσεις εντοπισμού και εξουδετέρωσης του εχθρού» εντός του Ποκρόφσκ, σε έκταση περίπου 11,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Ο Σίρσκι πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός, έχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες και αντιμετωπίζοντας την αποτελεσματική ουκρανική άμυνα, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την επιχειρησιακή του εφεδρεία σε Ποκρόφσκ και Μιρνοχράντ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να μεταβάλλουν συνεχώς τις κατευθύνσεις των επιθέσεων, εφαρμόζοντας μεθόδους διείσδυσης, ακόμη και με μεταμφίεση ως άμαχος πληθυσμός ή χρησιμοποιώντας πολίτες ως κάλυψη.
