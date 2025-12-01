Reuters: Στο σφυρί το 27% του Economist από την οικογένεια Ρότσιλντ - Τουλάχιστον δώδεκα υποψήφιοι επενδυτές

Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Είναι η πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία που τίθεται προς πώληση ένα τόσο μεγάλο πακέτο μετοχών του
Η διαδικασία πώλησης σημαντικού μειοψηφικού πακέτου του Economist κορυφώνεται αυτή την εβδομάδα, καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται έως την Παρασκευή να καταθέσουν επίσημο ενδιαφέρον για το 27% των μετοχών, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.
Περισσότερα από δώδεκα επενδυτές έχουν εκδηλώσει αρχικό ενδιαφέρον για την απόκτηση του μεριδίου, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Είναι η πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία που τίθεται προς πώληση ένα τόσο μεγάλο πακέτο μετοχών του Economist. Το 2015 η βρετανική Pearson πούλησε το 50% που κατείχε στον όμιλο της οικογένειας Ανιέλι έναντι 469 εκατομμυρίων λιρών, τερματίζοντας σχεδόν 60 χρόνια ιδιοκτησίας στο περιοδικό.
Η Λιν Φόρεστερ ντε Ρότσιλντ αποφάσισε να διαθέσει το μερίδιο της οικογένειας Ρότσιλντ, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, Έβελιν ντε Ρότσιλντ, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος του Economist από το 1972 έως το 1989. Όπως εξήγησαν οι ίδιες πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας επειδή η διαδικασία είναι ιδιωτική, η κίνηση αυτή τερματίζει μία ιστορική περίοδο συμμετοχής της οικογένειας στο μέσο.
Το περιοδικό, που ιδρύθηκε το 1843, διαθέτει σήμερα σχεδόν 1.000 μετόχους. Ο όμιλος Exor της οικογένειας Ανιέλι κατέχει το 43,4% και οι Ρότσιλντ το 27%, σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα. Η πώληση περιπλέκεται από το ιδιαίτερο μοντέλο διακυβέρνησης του Economist, το οποίο διασφαλίζει ότι η συντακτική ανεξαρτησία παραμένει απόλυτη, καθώς απαγορεύει σε οποιονδήποτε επενδυτή να κατέχει πλειοψηφικό έλεγχο.
Σύμφωνα με το Reuters, το Economist παραμένει κερδοφόρο και επεκτείνει τη συνδρομητική του βάση. Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα έσοδα ανήλθαν σε 170 εκατομμύρια λίρες και τα λειτουργικά κέρδη σε 20 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αξία του προς πώληση μεριδίου, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία περίπου στις 800 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση της διαδικασίας.
Δύο υψηλόβαθμα στελέχη αμερικανικών εταιρειών μέσων ενημέρωσης εκτιμούν ότι ένα μερίδιο στον Economist μπορεί να προσελκύσει υπερβολικά εύπορους ιδιώτες, οι οποίοι θα το θεωρούσαν μέσο πρόσβασης σε κλειστούς διεθνείς κύκλους ισχύος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας διευθύνων σύμβουλος: «Ακόμη και αν βρίσκεσαι στο Νταβός, υπάρχει συνωστισμός. Αλλά ο Economist σου δίνει κύρος. Θα σου ανοίξει πολλές ενδιαφέρουσες πόρτες».
