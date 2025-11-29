Το βελγικό βέτο για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια υπονομεύει την ενιαία γραμμή των «27» κατά της Μόσχας - Πώς επηρεάζει την κρίσιμη μάχη για την προεδρία του Eurogroup