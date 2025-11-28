Αποτυχημένη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου στη Ρωσία – Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν την Παρασκευή σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, στο Όρεμνπουργκ των Ουραλίων, αλλά ο πύραυλοςΣύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για πύραυλο τύπου SS-19 (Stiletto κατά την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ) ο οποίος μετέφερε το υπερηχητικό πύραυλο. Πρόκειται για σύστημα το οποίο κάνει ελιγμούς σε πολύ υψηλή ταχύτητα πριν φτάσει στον στόχο του οπότε είναι πολύ δύσκολο αν όχι και αδύνατο να αναχαιτιστεί.Τα βίντεο που ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το πύραυλο να εκτοξεύεται αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να γυρίζει ανάποδα.Δείτε βίντεο: