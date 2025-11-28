Αποτυχημένη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου στη Ρωσία – Δείτε βίντεο
Αποτυχημένη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου στη Ρωσία – Δείτε βίντεο

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσε ξανά στη προκαλώντας τεράστια έκρηξη

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν την Παρασκευή σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, στο Όρεμνπουργκ των Ουραλίων, αλλά ο πύραυλος καταστράφηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για πύραυλο τύπου SS-19 (Stiletto κατά την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ) ο οποίος μετέφερε το υπερηχητικό πύραυλο Avangard.  Πρόκειται για σύστημα το οποίο κάνει ελιγμούς σε πολύ υψηλή ταχύτητα πριν φτάσει στον στόχο του οπότε είναι πολύ δύσκολο αν όχι και αδύνατο να αναχαιτιστεί.

Τα βίντεο που ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το πύραυλο να εκτοξεύεται αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να γυρίζει ανάποδα.

Δείτε βίντεο:




Ο πύραυλος έπεσε στη γη μέσα σε μια τεράστια έκρηξη.

Οι τοπικές Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό και ότι δεν χρειάζεται να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους.

Το Γιάσνι είναι πεδίο δοκιμών για πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς τα οποία μπορούν να μεταφέρουν και πυρηνικές κεφαλές.


