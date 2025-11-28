Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Αποτυχημένη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου στη Ρωσία – Δείτε βίντεο
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσε ξανά στη προκαλώντας τεράστια έκρηξη
Σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για πύραυλο τύπου SS-19 (Stiletto κατά την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ) ο οποίος μετέφερε το υπερηχητικό πύραυλο Avangard. Πρόκειται για σύστημα το οποίο κάνει ελιγμούς σε πολύ υψηλή ταχύτητα πριν φτάσει στον στόχο του οπότε είναι πολύ δύσκολο αν όχι και αδύνατο να αναχαιτιστεί.
Τα βίντεο που ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν το πύραυλο να εκτοξεύεται αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να γυρίζει ανάποδα.
Δείτε βίντεο:
🇷🇺 ⚠️ Confirmed: Failed test-launch of Russian UR-100N UTTH (SS-19 Stiletto) ICBM carrying Avangard hypersonic glide vehicle from Yasny (Dombarovsky) launch site, Orenburg region – November 28, 2025.— Defense Intelligence (@DI313_) November 28, 2025
The missile exploded shortly after liftoff, producing a large plume of toxic… pic.twitter.com/LXO6Q7Zj2O
Footage of a Russian ICBM test going (literally) upside down at the Yasny missile range today. pic.twitter.com/VEUf3GjvqA— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 28, 2025
Strange things happened today over the Yasny range near Orenburg.— Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 28, 2025
A purple smoke rose there, presumably after a rocket explosion. There is a suggestion that the launch encountered problems and the rocket exploded in the air.
Local authorities report that there is no threat to… pic.twitter.com/73bbiRFZMN
BREAKING: A Russian missile crashed near Orenburg, leaving an apocalyptic trail— NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025
A column of purple smoke rose over Yasny — home to a missile base and a Russian launch site.
It’s one of the few locations from which Russia fires long-range missiles, including carriers of nuclear… pic.twitter.com/AsF07b2NJY
Οι τοπικές Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό και ότι δεν χρειάζεται να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους.
Το Γιάσνι είναι πεδίο δοκιμών για πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς τα οποία μπορούν να μεταφέρουν και πυρηνικές κεφαλές.
Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της
Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος
Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr