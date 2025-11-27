Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Πλήγμα drone σε κοίτασμα αερίου του Κουρδιστάν στο Ιράκ - Δείτε βίντεο
Η επίθεση προκάλεσε απώλεια ισχύος της τάξης του 80% της δυναμικότητας της περιοχής - Δεν έχουν αναφερθεί θύματα
Πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοχοποίησε χθες Τετάρτη το βράδυ μεγάλη εγκατάσταση εξόρυξης και διαμετακόμισης αερίου στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, διακόπτοντας τον εφοδιασμό ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
«Στις 23:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 22:30 ώρα Ελλάδας), drone έπληξε την εγκατάσταση του κοιτάσματος πετρελαίου Χορ Μορ, διακόπτοντας την παροχή αερίου σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες», ανέφερε η αρχή αερίου και ηλεκτρισμού της περιφέρειας σε ανακοίνωσή της.
Το κοίτασμα Χορ Μορ εκμεταλλεύεται εταιρεία των ΗΑΕ, η Dana Gas. Βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις Κιρκούκ και Σουλεϊμανίγια και τροφοδοτεί με ενέργεια το μεγαλύτερο μέρος του Κουρδιστάν.
Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα σώματα ασφαλείας της περιοχής εξήγησε πως το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε «δεξαμενές αποθήκευσης, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά».
Οι ιρακινές αρχές ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η καταστροφή δεν προκάλεσε ανθρώπινα θύματα, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την απόπειρα να τρωθεί «η ασφάλεια και η οικονομική σταθερότητα» της χώρας.
Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο.
Η επίθεση προκάλεσε απώλεια ισχύος της τάξης των 2.600 μεγαβάτ (MW), ή αλλιώς του 80% της δυναμικότητας της περιοχής, σύμφωνα με τον Ομέντ Άχμεντ, εκπρόσωπο του ρυθμιστικού φορέα της αγοράς ηλεκτρισμού στην περιοχή του Κουρδιστάν.
Το συγκρότημα Χορ Μορ έχει υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024, τέσσερις εργαζόμενοι, υπήκοοι Υεμένης, σκοτώθηκαν επίσης σε πλήγμα drone.
🇮🇶 NEW: Multiple unidentified drones have struck the Khor Mor gas field in Sulaymaniyah, Iraq, the second attack on the site in less than a week.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) November 26, 2025
• Local sources report casualties and say at least three drones hit the facility.
• All operations are now suspended, confirmed by… pic.twitter.com/czQdmv2SrM
#Iraq— Mina (@Mina696645851) November 27, 2025
A drone targeted the vital Khor Mor gas field, disrupting 80% of Kurdistan's gas supply. pic.twitter.com/Iep0ORAbuO
Στην περιφέρεια του Κουρδιστάν καταγράφτηκε φέτος σειρά επιθέσεων με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά πλειονότητα εναντίον πετρελαϊκών κοιτασμάτων. Για τις περισσότερες ενέργειες δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.
