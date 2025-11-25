ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φόβοι για εκρήξεις στην αποθήκη που έπιασε φωτιά στο Λονδίνο - Μπορεί να υπάρχουν πυροτεχνήματα και φιάλες μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πυροσβεστική που επιχειρεί στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/11) σε αποθήκη στο Bridge Road, Southall, στο δυτικό Λονδίνο, καθώς μπορεί να υπάρχουν πυροτεχνήματα και φιάλες μέσα στο κτίριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 150 πυροσβέστες με 25 οχήματα, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει άγνωστη.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής Pat Goulbourne, διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δήλωσε: «Έχει κηρυχθεί σοβαρό περιστατικό, καθώς οι πυροσβέστες καταπολεμούν πυρκαγιά σε αποθήκη στην Bridge Street, στο Southall.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω της ύποπτης παρουσίας πυροτεχνημάτων και φιαλών που αποθηκεύονται εντός του κτιρίου. Όλοι οι πυροσβέστες επιχειρούν από ασφαλή απόσταση και δεν κινδυνεύουν». 

Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ένα διώροφο κτίριο που αποτελείται από αποθήκη και εμπορικό χώρο. Περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου είναι επί του παρόντος σε φλόγες. Τρεις από τις περιστρεφόμενες σκάλες της Πυροσβεστικής έχουν τοποθετηθεί στο σημείο, επιτρέποντας στις ομάδες να καταπολεμήσουν τη φωτιά από ύψος.

Λόγω της πολύπλοκης φύσης του χώρου και του μεγέθους της πυρκαγιάς, το περιστατικό θα διαρκέσει πολύ ώρα και το προσωπικό θα συνεχίσει τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Εκκενώθηκε ένα σχολείο και ένα συγκρότημα διαμερισμάτων για προληπτικούς λόγους.

Το σύννεφο καπνού από την πυρκαγιά είναι ορατό σε ολόκληρο το δυτικό Λονδίνο. Συνιστάται στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά.

Η κυκλοφορία στην περιοχή θα επηρεαστεί σημαντικά και οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφύγουν την περιοχή, αν είναι δυνατόν

