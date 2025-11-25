ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ιταλία: 56χρονος υποδύθηκε τη μητέρα του που είχε πεθάνει πριν 3 χρόνια για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της

Τον πρόδωσε ο χοντρός λαιμός του και η βαθιά φωνή του

Στη σύλληψη ενός 56χρονου ο οποίος εμφανίστηκε ντυμένος ως η μητέρα του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της, προχώρησαν οι αρχές στην Ιταλία.

Η απάτη του 56χρονου άνεργου αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η μητέρα του ήταν νεκρή εδώ και τρία χρόνια με τον ίδιο να κρατάει τη σορό της στο σπίτι που έμεναν.

Η Γκρατσιέλα Νταλ' Όλιο είχε αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από τρία χρόνια, στα 82 της, με τον γιο της, όπως γράφει η Corriere della Sera, αφενός να μην δηλώνει επίσημα τον θάνατό της και αφετέρου να τυλίγει τη σορό της σε ένα σεντόνι, να τη βάζει σε έναν υπνόσακο και να την κρύβει στο σπίτι τους.

Η Γκρατσιέλα Νταλ Όλιο είχε φύγει από τη ζωή πριν από 3 χρόνια στα 82 της


Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν ο 56χρονος εμφανίστηκε σε μια κυβερνητική υπηρεσία για να ανανεώσει την ταυτότητα της μητέρας του. Ο 56χρονος εκτός από τα ρούχα της μητέρα του, είχε βάλει κραγιόν, μέικαπ και κολιέ από μαργαριτάρια ενώ είχε κόψει και τα μαλλιά του ώστε να έχουν παρόμοιο στυλ με αυτά της νεκρής μητέρας του.

Ωστόσο ένας υπάλληλος υποψιάστηκε την απάτη όταν είδε τον χοντρό λαιμό και τη βαθιά φωνή της «γυναίκας» που υπέβαλε το σχετικό αίτημα. Έτσι πρώτα ειδοποίησε την αστυνομία και στη συνέχεια τον δήμαρχο, με τις αρχές να συγκρίνουν τις επίσημες φωτογραφίες της πραγματικής Νταλ Όλιο με αυτές του γιου της αποκαλύπτοντας την απάτη.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ο 56χρονος είχε καταφέρει να εξασφαλίσει ετήσιο εισόδημα περίπου 53.000 ευρώ από τη σύνταξη της μητέρας του, καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που περιλάμβανε τρία σπίτια.

Μετά τη σύλληψή του 56χρονου, η αστυνομία πήγε σπίτι του, όπου ανακάλυψε το πτώμα της νεκρής 82χρονης στο δωμάτιο πλυντηρίου.

«Ήρθε στα γραφεία του δήμου φορώντας μακριά φούστα, κραγιόν και βερνίκι νυχιών, κολιέ και παλιομοδίτικα σκουλαρίκια. Αλλά από κοντά ο λαιμός του ήταν πολύ παχύς και οι ρυτίδες του ήταν περίεργες, το δέρμα στα χέρια του δεν φαινόταν να είναι αυτό μιας 85χρονης γυναίκας. Η φωνή του ήταν θηλυκή, αλλά κάθε τόσο έπεφτε και ακουγόταν αρσενική. Αλλά ίσως να μην είχα παρατηρήσει αυτά τα περίεργα χαρακτηριστικά αν δεν μου τα είχαν επισημάνει» δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Μπόργκο Βιρτζίλιο, Φραντσέσκο Απόρτι.

