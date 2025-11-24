Πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου στη Βενετία για την Γκρέτα Τούνμπεργκ
Πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου στη Βενετία για την Γκρέτα Τούνμπεργκ
Μετά τη συμμετοχή της στην ενέργεια ακτιβιστών που έβαψαν πράσινα τα νερά σε κεντρικά σημεία της λιμνοθάλασσας
Απαγόρευση εισόδου 48 ωρών και πρόστιμο 150 ευρώ επιβλήθηκε στην Γκρέτα Τούνμπεργκ και ακόμη 35 ακτιβιστές της ομάδας Extinction Rebellion που έβαψαν πράσινα τα νερά σε ποτάμια, κανάλια και σιντριβάνια σε δέκα ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και στη Βενετία.
Οι ακτιβιστές έβαψαν πράσινο και το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, ενώ ισχυρίστηκαν πως χρησιμοποίησαν οικολογική βαφή. Η διαμαρτυρία «Stop Ecocide» έγινε στα πλαίσια της συνόδου COP30 που έλαβε χώρα στη Βραζιλία.
Στη Βενετία, όπου παρούσα ήταν και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι ακτιβιστές έκαναν και πορεία ανάμεσα στους τουρίστες στη γέφυρα Ριάλτο. Ο Λούκα Ζάια, κυβερνήτης της περιφέρειας του Βένετο, επέκρινε την ενέργεια ως «μια πράξη ασέβειας προς την πόλη και την Ιστορία μας». «Είναι μια χειρονομία που ενδέχεται να έχει συνέπειες για το περιβάλλον», συμπλήρωσε.
Πράσινη βαφή ρίχτηκε, επίσης, στον Πάδο ποταμό στο Τορίνο, στον Ρένο στη Μπολόνια, στον Τάρα στον Τάραντα, καθώς και σε σιντριβάνια της Πάδοβας και της Γένοβας.
¡Tiñen los canales para alzar la voz!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2025
Activistas climáticos protestan en varias ciudades de #Italia, incluida Venecia, a la cual le arrojaron un tinte ecológico al agua de sus canales para que se viera de color verde.
En compañía de Greta Thunberg, los protestantes exigían que… pic.twitter.com/pf49LgPHPo
