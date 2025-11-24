ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γκρέτα Τούνμπεργκ Βενετία Πρόστιμο Περιβάλλον COP30

Πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου στη Βενετία για την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Μετά τη συμμετοχή της στην ενέργεια ακτιβιστών που έβαψαν πράσινα τα νερά σε κεντρικά σημεία  της λιμνοθάλασσας

6 ΣΧΟΛΙΑ
Απαγόρευση εισόδου 48 ωρών και πρόστιμο 150 ευρώ επιβλήθηκε στην Γκρέτα Τούνμπεργκ και ακόμη 35 ακτιβιστές της ομάδας Extinction Rebellion που έβαψαν πράσινα τα νερά σε ποτάμια, κανάλια και σιντριβάνια σε δέκα ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και στη Βενετία.

Οι ακτιβιστές έβαψαν πράσινο και το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας, ενώ ισχυρίστηκαν πως χρησιμοποίησαν οικολογική βαφή. Η διαμαρτυρία «Stop Ecocide» έγινε στα πλαίσια της συνόδου COP30 που έλαβε χώρα στη Βραζιλία.

Στη Βενετία, όπου παρούσα ήταν και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι ακτιβιστές έκαναν και πορεία ανάμεσα στους τουρίστες στη γέφυρα Ριάλτο. Ο Λούκα Ζάια, κυβερνήτης της περιφέρειας του Βένετο, επέκρινε την ενέργεια ως «μια πράξη ασέβειας προς την πόλη και την Ιστορία μας». «Είναι μια χειρονομία που ενδέχεται να έχει συνέπειες για το περιβάλλον», συμπλήρωσε.

Πράσινη βαφή ρίχτηκε, επίσης, στον Πάδο ποταμό στο Τορίνο, στον Ρένο στη Μπολόνια, στον Τάρα στον Τάραντα, καθώς και σε σιντριβάνια της Πάδοβας και της Γένοβας.

6 ΣΧΟΛΙΑ

