Ακτιβιστές έβαψαν πράσινα τα νερά στη Βενετία και σε άλλες ιταλικές πόλεις - Δείτε βίντεο
Η συμβολική κίνηση έγινε παράλληλα με τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βραζιλία - Παρούσα στη Βενετία ήταν και η Γκρέτα Τούνμπεργκ
Σε μια συμβολική δράση προχώρησαν ακτιβιστές της ομάδας Extinction Rebellion στην Ιταλία, με αφορμή τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μπελέμ της Βραζιλίας στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα.
Συγκεκριμένα, έβαψαν πράσινα τα νερά σε ποτάμια, κανάλια και σιντριβάνια σε δέκα ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποιίων - όπως είναι φυσικό - και στη Βενετία.
Στη Γαληνοτάτη, όπου το Μεγάλο Κανάλι βάφτηκε πράσινο, ήταν παρούσα και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία «Stop Ecocide». Παράλληλα, τα μέλη των Red Rebels, ντυμένα στα κόκκινα, έκαναν πορεία ανάμεσα στους τουρίστες στη Γέφυρα Ριάλτο.
Η Extinction Rebellion υποστηρίζει ότι η χρήση οικολογικής βαφής σε δέκα πόλεις στόχευε στο να αναδείξει «τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κατάρρευσης». Πράσινη βαφή ρίχτηκε, επίσης, στον Πάδο ποταμό στο Τορίνο, στον Ρένο στη Μπολόνια, στον Τάρα στον Τάραντα, καθώς και σε σιντριβάνια της Πάδοβας και της Γένοβας.
¡Tiñen los canales para alzar la voz!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 23, 2025
Activistas climáticos protestan en varias ciudades de #Italia, incluida Venecia, a la cual le arrojaron un tinte ecológico al agua de sus canales para que se viera de color verde.
En compañía de Greta Thunberg, los protestantes exigían que… pic.twitter.com/pf49LgPHPo
Le immagini del Canal Grande di Venezia colorato di verde dagli attivisti per il clima pic.twitter.com/2engXmH7zY— askanews (@askanews_ita) November 22, 2025
