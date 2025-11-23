Ακτιβιστές έβαψαν πράσινα τα νερά στη Βενετία και σε άλλες ιταλικές πόλεις - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Βενετία Ακτιβιστές Διάσκεψη ΟΗΕ για το κλίμα Βραζιλία

Ακτιβιστές έβαψαν πράσινα τα νερά στη Βενετία και σε άλλες ιταλικές πόλεις - Δείτε βίντεο

Η συμβολική κίνηση έγινε παράλληλα με τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βραζιλία - Παρούσα στη Βενετία ήταν και η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Ακτιβιστές έβαψαν πράσινα τα νερά στη Βενετία και σε άλλες ιταλικές πόλεις - Δείτε βίντεο
20 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μια συμβολική δράση προχώρησαν ακτιβιστές της ομάδας Extinction Rebellion στην Ιταλία, με αφορμή τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Μπελέμ της Βραζιλίας στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Συγκεκριμένα, έβαψαν πράσινα τα νερά σε ποτάμια, κανάλια και σιντριβάνια σε δέκα ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποιίων - όπως είναι φυσικό - και στη Βενετία.



Στη Γαληνοτάτη, όπου το Μεγάλο Κανάλι βάφτηκε πράσινο, ήταν παρούσα και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία «Stop Ecocide». Παράλληλα, τα μέλη των Red Rebels, ντυμένα στα κόκκινα, έκαναν πορεία ανάμεσα στους τουρίστες στη Γέφυρα Ριάλτο.


Η Extinction Rebellion υποστηρίζει ότι η χρήση οικολογικής βαφής σε δέκα πόλεις στόχευε στο να αναδείξει «τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κατάρρευσης». Πράσινη βαφή ρίχτηκε, επίσης, στον Πάδο ποταμό στο Τορίνο, στον Ρένο στη Μπολόνια, στον Τάρα στον Τάραντα, καθώς και σε σιντριβάνια της Πάδοβας και της Γένοβας.



Ειδήσεις σήμερα:

Επιμένει ο Ρούμπιο: Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία είναι αμερικανικό και όχι ρωσικό

Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε

Black Friday στις 29 Νοεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές
20 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης