Πλημμύρες στην Αλβανία - Μία νεκρή, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους
Πλημμύρες στην Αλβανία - Μία νεκρή, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους
Κάτω από τα νερά περίπου 15.000 στρέμματα ενώ 20 γέφυρες υπέστησαν ζημιές και άλλες καταστράφηκαν
Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην Αλβανία, όπου πολλές περιοχές πλήττονται από πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.
Το πτώμα 75χρονης βρέθηκε χθες Σάββατο στη Ντεβόλ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έπειτα από πολύωρες έρευνες, ανέφερε η αστυνομία.
Η γυναίκα, η οποία αγνοείτο από την Παρασκευή, παρασύρθηκε από νερά φουσκωμένου ρέματος.
Τουλάχιστον 200 οικογένειες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών από την Πέμπτη, ενώ δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της χώρας Πίρο Βέγκου που τόνισε ότι πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων πλημμύρισαν στο νότιο τμήμα της χώρας.
Περίπου 20 γέφυρες υπέστησαν ζημιές και ορισμένες καταστράφηκαν εντελώς και πρέπει να φτιαχτούν από την αρχή, πρόσθεσε.
Ο στρατός αναπτύχθηκε στην περιοχή για να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης κι εσπευσμένης απομάκρυνσης κατοίκων στη διανομή τροφίμων και στην ενίσχυση φραγμάτων.
Το Σάββατο εκατοντάδες νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα, καθώς στύλοι του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού παρασύρθηκαν από κατολισθήσεις, ανέφεραν ΜΜΕ.
Δρόμοι στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν έχουν βυθιστεί σε νερά ή κόπηκαν στη μέση εξαιτίας κατολισθήσεων.
