Για πρώτη φορά μίλησε ο βιολογικός πατέρας των παιδιών που εγκαταλείφθηκαν σε δάσος στην Πορτογαλία

Τους έδεσαν τα μάτια δήθεν για ένα παιχνίδι και τα άφησαν στο δάσος

Ερωτηματικά για το παρελθόν της μητέρας

Μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία με τα δύο παιδιά, η οικογένεια ταξίδεψε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα, περνώντας αρχικά από την περιοχήπριν κατευθυνθεί νοτιότερα προς τοΣτις 19 Μαΐου, τα δύο μικρά αγόρια βρέθηκαν από ένα τοπικό ζευγάρι, τηνκαι τον, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας. «Έκλαιγαν, ήταν τρομοκρατημένα. Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους», δήλωσε ο Αρτούρ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πρόσθεσε ότι ήταν γεμάτα χώματα και μώλωπες, ενώ το ένα είχε τραυματίσει το γόνατό του.Τα παιδιά είπαν στις αρχές ότι οι γονείς τους τούς είχαν πει πως θα παίξουν ένα παιχνίδι για «να διώξουν τον διάβολο».Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το ζευγάρι τους έδεσε τα μάτια και τα οδήγησε στη δασική περιοχή, λέγοντάς τους ότι θα μπορούσαν να αφαιρέσουν τα καλύμματα μόνο όταν έβρισκαν ένα μαχαίρι που είχαν θάψει στο έδαφος.Τα αγόρια έσκαβαν στο χώμα για αρκετά λεπτά μέχρι που το μεγαλύτερο αφαίρεσε τα καλύμματα από τα μάτια τους. Τότε συνειδητοποίησαν με σοκ ότι ήταν μόνα.Πιστεύοντας ακόμη ότι επρόκειτο για παιχνίδι, περιπλανήθηκαν για ώρες σε περιοχή της Πορτογαλίας όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την εποχή του χρόνου.Το ζευγάρι που τα βρήκε τα μετέφερε στο σπίτι του και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα και τα μετέφερε στο νοσοκομείο του Σετούμπαλ για πλήρη ιατρικό έλεγχο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους.Τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν επίσης ότι τα παιδιά δεν είχαν λάβει ναρκωτικές ουσίες από τους γονείς τους.«Το μεγαλύτερο παιδί μού είπε ότι εκείνος και ο αδελφός του χάθηκαν στο δάσος και ότι ο πατέρας και η μητέρα τους έφυγαν χωρίς να τους πάρουν μαζί», είπε ο. «Κατάλαβα αμέσως από τα σακίδια ότι είχαν εγκαταλειφθεί. Όταν είδα τον τρόπο που ήταν ετοιμασμένα, ήξερα ότι τα είχαν αφήσει πίσω».Τα δύο αδέλφια τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια, αφού η γαλλική πρεσβεία στην Πορτογαλία επιβεβαίωσε ότι δεν είχαν συγγενείς αίματος στη χώρα. Οι γαλλικές αρχές αναμένεται τώρα να προχωρήσουν στη διαδικασία επιστροφής τους στη Γαλλία.Το παρελθόν του ζευγαριού έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στη Γαλλία όσο και στην Πορτογαλία. Η, γεννημένη το 1984, αποφοίτησε το 2008 από το Πανεπιστήμιο Πιερ και Μαρί Κιουρί του Παρισιού με ειδίκευση στην ψυχοκινητική θεραπεία. Εργάστηκε επί δέκα χρόνια στην πόλη Τρουά πριν σπουδάσει σεξολογία στο Πανεπιστήμιο Paris Diderot μεταξύ 2019 και 2022.Το 2025 εγκατέλειψε τηνκαι εγκαταστάθηκε στο. Μετά τον χωρισμό της από τον βιολογικό πατέρα των παιδιών, εξασφάλισε την επιμέλεια των δύο αγοριών — απόφαση που εκείνος φέρεται να προσέβαλε δικαστικά.Σύμφωνα με το προφίλ της στο, η ίδια ειδικεύεται σε «σωματικές πρακτικές, αναπτυξιακή δυναμική και εξειδικευμένη φροντίδα τραυμάτων», προσφέροντας συνεδρίες στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελβετία, καθώς και μέσω βιντεοκλήσεων.«Βοηθώ γυναίκες και άνδρες να πετύχουν σεξουαλική ολοκλήρωση. Με τον δικό σας ρυθμό, ακόμη κι αν έχετε τραυματιστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.Στη σελίδα της στοδεν υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο των παιδιών της, όμως προωθεί έντονα την επαγγελματική της δραστηριότητα. Δηλώνει ότι βοηθά γυναίκες σε ζητήματα σεξουαλικότητας μετά από «τραυματικό στρες που σχετίζεται με τον τοκετό, βιασμό, επίθεση, ταπείνωση, πόνο, προσβλητικά λόγια και απαξίωση της ερωτικής τους ταυτότητας και θηλυκότητας».Η ίδια οργανώνει επίσης masterclasses για τη «συνδιαμόρφωση της σεξουαλικότητας», που απευθύνονται «σε γονείς, παππούδες, θείους και θείες, σε κάθε μέλος της οικογένειας και σε οποιονδήποτε θα ήθελε να μεταδώσει κάτι σχετικά με τη σεξουαλικότητα σε παιδιά, εφήβους ή νέους, με σεβασμό στην ευαισθησία και το επίπεδο ανάπτυξής τους».Η γαλλική αστυνομία γνώριζε ήδη τον πατριό των παιδιών, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρική διαταραχή. Πρόκειται για πρώην αξιωματικό της γαλλικής χωροφυλακής, ο οποίος αποχώρησε από το σώμα το 2010.Ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι τα παιδιά ενδέχεται να υποστούν μακροχρόνιες ψυχολογικές συνέπειες εξαιτίας της εγκατάλειψης.Η ψυχολόγοςδήλωσε στο: «Είναι το αίσθημα της εγκατάλειψης, του χαμού, της έλλειψης προστασίας, της απουσίας οικείων προσώπων που θα μπορούσαν να κατευνάσουν τον φόβο». Όπως είπε, η εγκατάλειψη στο δάσος μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών και να προκαλέσει προβλήματα ύπνου, διατροφικές διαταραχές, ευερεθιστότητα και απομόνωση. «Πρόκειται για ένα τραύμα που θα μείνει, όπως όταν κάνουμε ένα τατουάζ. Μένει για όλη τη ζωή», σημείωσε.