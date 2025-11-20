Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ μέχρι τις 27 Νοεμβρίου - «Βράζουν» σε Κίεβο και Βρυξέλλες, λένε ότι είναι καθ' υπαγόρευση της Μόσχας
Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ μέχρι τις 27 Νοεμβρίου - «Βράζουν» σε Κίεβο και Βρυξέλλες, λένε ότι είναι καθ' υπαγόρευση της Μόσχας
Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Αμερικανοί θέλουν την υπογραφή του Ουκρανού προέδρου μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, ώστε στη συνέχεια να προωθήσουν τη συμφωνία στη Μόσχα και η διαδικασία να ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου
Την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι εμφανίζεται έτοιμος να συζητήσει το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία και μάλιστα απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ, αξιωματούχοι από το Κίεβο, αλλά και τις Βρυξέλλες δηλώνουν εξοργισμένοι για τους όρους, λέγοντας ότι ουσιαστικά είναι καθ' υπαγόρευση της Μόσχας.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Ουκρανία δέχεται έντονη πίεση να αποδεχτεί το σχέδιο ειρήνης που έχει συντάξει η κυβέρνηση Τραμπ με τη συμβολή της Μόσχας, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.
Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι και άλλα μέλη της ομάδας του ότι ο Λευκός Οίκος εργάζεται με «επιθετική» χρονική πίεση, για να ολοκληρωθεί η πρόταση, με στόχο να τελειώσει ο πόλεμος πριν το τέλος του έτους.
Οι ίδιες πηγές σημείωσαν πως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν από τον Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία «πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών» (σ.σ. στις 27 Νοεμβρίου), με στόχο να παρουσιαστεί η ειρηνική συμφωνία στη Μόσχα αργότερα αυτόν τον μήνα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι αρχές Δεκεμβρίου.
Νωρίτερα σήμερα, το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο εκπονήθηκε από αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ρωσίας, και ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες «τις διπλωματικές ευκαιρίες και τα βασικά σημεία που είναι απαραίτητα για την ειρήνη».
«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε πάνω στα σημεία του σχεδίου, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με αξιοπρεπή τρόπο», ανέφερε το γραφείο με μια προσεκτική ανακοίνωση, όπως σημειώνει ο Guardian.
Ανεπισήμως η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Η αντίδραση του προεδρικού γραφείου ακολούθησε εξάλλου τις οργισμένες καταγγελίες του σχεδίου από Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι το χαρακτήρισαν «παράλογο και απαράδεκτο».
Σε κλειστή συνάντηση στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι ήταν προφανές ότι η Ρωσία είχε υπαγορεύσει τους όρους των νέων προτάσεων. «Το συμπέρασμα είναι ότι κανένα ειρηνευτικό σχέδιο δεν είναι εφικτό αν βασίζεται στην κατευνασμό του επιτιθέμενου» είπε, όπως αναφέρει το Politico.
Άλλοι αξιωματούχοι στο Κίεβο δήλωσαν ότι η πρόταση, η οποία φέρεται να συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν «προκλητική» και αποσκοπούσε να διχάσει και να αποπροσανατολίσει τους συμμάχους της Ουκρανίας.
Ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας, εκτιμά ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις». Θεωρεί ότι η Μόσχα απλά θέλει να κερδίσει χρόνο, ενώ αποκαλεί τον Ντμίτριεφ «ο κανένας».
«Μη ρεαλιστική» είναι η πρωτοβουλία κατά τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσα, μια κλασική επιχείρηση ενημέρωσης σοβιετικού τύπου, όπως είπε, για να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει τον πανικό.
Αλλά και στις Βρυξέλλες το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλύτερο, όχι μόνο για τους 28 όρους που πρακτικά υπογράφουν την υποταγή της Ουκρανίας, αλλά και γιατί η Ευρώπη έμεινε εκτός των διαπραγματεύσεων.
Την ίδια ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Ουκρανία δέχεται έντονη πίεση να αποδεχτεί το σχέδιο ειρήνης που έχει συντάξει η κυβέρνηση Τραμπ με τη συμβολή της Μόσχας, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.
Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε τον Ζελένσκι και άλλα μέλη της ομάδας του ότι ο Λευκός Οίκος εργάζεται με «επιθετική» χρονική πίεση, για να ολοκληρωθεί η πρόταση, με στόχο να τελειώσει ο πόλεμος πριν το τέλος του έτους.
Οι ίδιες πηγές σημείωσαν πως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν από τον Ζελένσκι να υπογράψει τη συμφωνία «πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών» (σ.σ. στις 27 Νοεμβρίου), με στόχο να παρουσιαστεί η ειρηνική συμφωνία στη Μόσχα αργότερα αυτόν τον μήνα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι αρχές Δεκεμβρίου.
Νωρίτερα σήμερα, το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο εκπονήθηκε από αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Ρωσίας, και ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες «τις διπλωματικές ευκαιρίες και τα βασικά σημεία που είναι απαραίτητα για την ειρήνη».
«Συμφωνήσαμε να εργαστούμε πάνω στα σημεία του σχεδίου, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με αξιοπρεπή τρόπο», ανέφερε το γραφείο με μια προσεκτική ανακοίνωση, όπως σημειώνει ο Guardian.
Ανεπισήμως η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Η αντίδραση του προεδρικού γραφείου ακολούθησε εξάλλου τις οργισμένες καταγγελίες του σχεδίου από Ουκρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι το χαρακτήρισαν «παράλογο και απαράδεκτο».
Σε κλειστή συνάντηση στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι ήταν προφανές ότι η Ρωσία είχε υπαγορεύσει τους όρους των νέων προτάσεων. «Το συμπέρασμα είναι ότι κανένα ειρηνευτικό σχέδιο δεν είναι εφικτό αν βασίζεται στην κατευνασμό του επιτιθέμενου» είπε, όπως αναφέρει το Politico.
Άλλοι αξιωματούχοι στο Κίεβο δήλωσαν ότι η πρόταση, η οποία φέρεται να συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν «προκλητική» και αποσκοπούσε να διχάσει και να αποπροσανατολίσει τους συμμάχους της Ουκρανίας.
Ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας, εκτιμά ότι «προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις». Θεωρεί ότι η Μόσχα απλά θέλει να κερδίσει χρόνο, ενώ αποκαλεί τον Ντμίτριεφ «ο κανένας».
«Μη ρεαλιστική» είναι η πρωτοβουλία κατά τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσα, μια κλασική επιχείρηση ενημέρωσης σοβιετικού τύπου, όπως είπε, για να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει τον πανικό.
Αλλά και στις Βρυξέλλες το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλύτερο, όχι μόνο για τους 28 όρους που πρακτικά υπογράφουν την υποταγή της Ουκρανίας, αλλά και γιατί η Ευρώπη έμεινε εκτός των διαπραγματεύσεων.
Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, είπε ότι το σχέδιο θα αποτύχει χωρίς την στήριξη της Ευρώπης και του Κιέβου. Η πίεση πρέπει να είναι στον επιτιθέμενο και όχι πάνω στο θύμα, πρόσθεσε η ίδια: «Αν επιβραβεύουμε την επιθετικότητα θα φέρουμε και άλλη».
Από τις διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, η πρόταση των ΗΠΑ μοιάζει πολύ με τις απαιτήσεις που έθεσε η Μόσχα αμέσως μετά την εισβολή της στις αρχές του 2022.
Πέρα από την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και τις αναντίστοιχες ρωσικές παραχωρήσεις, το Κίεβο πρέπει να συναινέσει στη μη παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος (άρα αποκλείεται η δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας). Η ρωσική γλώσσα και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσουν επίσημο καθεστώς, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου.
Τι θα δώσουν οι ΗΠΑ; Κάποιες αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας.
Από τις διαρροές στα μέσα ενημέρωσης, η πρόταση των ΗΠΑ μοιάζει πολύ με τις απαιτήσεις που έθεσε η Μόσχα αμέσως μετά την εισβολή της στις αρχές του 2022.
Πέρα από την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών και τις αναντίστοιχες ρωσικές παραχωρήσεις, το Κίεβο πρέπει να συναινέσει στη μη παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος (άρα αποκλείεται η δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας). Η ρωσική γλώσσα και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσουν επίσημο καθεστώς, σύμφωνα με τις μακροχρόνιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου.
Τι θα δώσουν οι ΗΠΑ; Κάποιες αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας.
Ειδήσεις σήμερα
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
Pulse: Στο 30% η ΝΔ με 16 μονάδες προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ - Στο 59% οι θετικές γνώμες για τις ενεργειακές συμφωνίες
Νέος Κόσμος: Βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα