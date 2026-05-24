Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν: «Εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα, δεν κάνω κακές συμφωνίες»
«Αν υπάρξουν νέα, θα είναι μόνο καλά νέα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που φουντώνουν οι φήμες για συμφωνία με την Τεχεράνη για το τέλος των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο ABC News ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τέλος του πολέμου με το Ιράν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και διαβεβαίωσε ότι δεν κάνει «κακές συμφωνίες».
«Το αν θα υπάρξει συμφωνία εξαρτάται εντελώς από εμένα, και αν υπάρξουν νέα, θα είναι μόνο καλά νέα, δεν κάνω κακές συμφωνίες», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών.
«Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ εωσότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί μία συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν πρέπει να υπάρξουν λάθη! Η σχέση μας με το Ιράν καθίσταται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική».
Όπως αναφέρει το BBC, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου, όπως διατυπώθηκαν σε μια ανάρτησή του στο Telegram: «Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ... είχαμε δηλώσει, και το επαναλαμβάνουμε τώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα». Όμως, ο Ιρανός πρόεδρος επισήμανε πως «η διαπραγματευτική ομάδα μας δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».
«Να μην βιαστούμε»Την ίδια ώρα γνωστοποίησε πως είπε στους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη, διότι «ο χρόνος είναι με το μέρος μας», λιγότερο από μία ημέρα αφού ανακοίνωσε πως μια συμφωνία με την Τεχεράνη τελεί υπό εκτενείς διαπραγματεύσεις.
«Το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων»Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του είναι «έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα», όπως μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.
