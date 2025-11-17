Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων στη Σκωτία - Δείτε φωτογραφίες
Μετά από περίπου τρεις ώρες συντονισμένης προσπάθειας ο Whisp επέστρεψε σώος και αβλαβής στον ιδιοκτήτη του, χωρίς να έχει υποστεί καμία ζημιά
Ένας σκύλος ράτσας κόλεϊ και με το όνομα «Whisp» έπεσε την Πέμπτη (13/11) από γκρεμό ύψους 30 μέτρων σε νησί στο Σέτλαντ της Σκωτίας με αποτέλεσμα να βρεθεί μόνος του και αβοήθητος σε ένα βραχώδες σημείο.
Σχεδόν αμέσως ειδοποιήθηκε η Ακτοφυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία περίπου στις 11:00 οργάνωσε επιχείρηση διάσωσης. Με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού και σχοινιά κατάφεραν να ανυψώσουν τον δύο ετών σκύλο σε ασφαλές σημείο.
Ο Whisp βρισκόταν σε μία βραχώδης και επικίνδυνη πλαγιά, η οποία δεν ήταν εύκολα προσβάσιμη. Η πρόσβαση από θάλασσα ήταν αδύνατη λόγω του βραχώδες τοπίου.
Μετά από περίπου τρεις ώρες συντονισμένης προσπάθειας και γύρω στις 14:00, ο σκύλος ανασύρθηκε με επιτυχία στην κορυφή του βράχου με σχοινιά.
Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι ο Whisp ήταν «ασφαλής» και «χωρίς τραύματα», ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες από την επιχείρηση στον λογαριασμό τους στο facebook γράφοντας:
«Ο Whisp επέστρεψε σώος και αβλαβής στον ιδιοκτήτη του, χωρίς να έχει υποστεί καμία ζημιά, και από τις φωτογραφίες μας φαίνεται πολύ χαρούμενος που επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του.
Ευτυχώς, ένα ευτυχισμένο τέλος για τον Whisp».
