Η κομμουνίστρια Χάρα κι ο υπερσυντηρητικός Καστ οδεύουν να αναμετρηθούν στον 2ο γύρο των εκλογών στη Χιλή

Η άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της βίας μοιάζει να έχει παραμερίσει τις ελπίδες για αλλαγή που οδήγησαν το 2022 στην εξουσία τον πρόεδρο της αριστεράς Γκαμπριέλ Μπόριτς και την υπόσχεσή του, που έμεινε ανεκπλήρωτη, ότι θα προωθούσε νέο Σύνταγμα, για να αντικατασταθεί το ισχύον, κληρονομιά του Πινοτσέτ.Η ανησυχία των πολιτών εντείνεται εξαιτίας της εμφάνισης εκφάνσεων του οργανωμένου εγκλήματος «ως τώρα άγνωστων στη χώρα», όπως οι δολοφονίες από πληρωμένους εκτελεστές, παρατηρεί ο Γκονσάλο Μίλερ, διευθυντής του κέντρου πολιτικών μελετών της Χιλής.«Λείπει πυγμή στη Χιλή, είμαστε υπερβολικά χαλαροί (...) Πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα και να διώξουμε όλους τους (μετανάστες) χωρίς χαρτιά», είπε 64χρονος εργάτης, ο Ραούλ Λουέισα, προτού πάει να ψηφίσει σε λαϊκή συνοικία της πρωτεύουσας.Στην εκστρατεία κυριάρχησε το ζήτημα της ασφάλειας, με τη Γιανέτ Χάρα να υπόσχεται μέτρα, χωρίς ωστόσο να πείσει.Μέλος του κομμουνιστικού κόμματος από την εφηβεία της, η πρώην υπουργός Εργασίας, 51 ετών, διαβεβαίωσε πως δεν έχει «κανένα κόμπλεξ όσον αφορά την ασφάλεια», τασσόμενη ιδίως υπέρ ενισχυμένων μέτρων ελέγχου τη μετανάστευσης.«Το να επιτείνεται ο φόβος δεν αρκεί για να κυβερνήσει κανείς τη χώρα», είπε πάντως προτού ψηφίσει στο Σαντιάγο.Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, 59 χρονιών, γιος γερμανού στρατιώτη που πολέμησε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο προτού μεταναστεύσει στη Χιλή, διεκδικεί την προεδρία για τρίτη φορά.Ο πολιτικός του λόγος βάζει χωρίς περιστροφές στο στόχαστρο τους περίπου 337.000 παράτυπους μετανάστες, στην πλειονότητά τους πολίτες της Βενεζουέλας, με φόντο την ανησυχία για την άφιξη ξένων συμμοριών στη Χιλή. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης είναι πεισμένο πως η αύξηση της εγκληματικότητας συνδέεται με την παράτυπη μετανάστευση.«Χρειαζόμαστε ενότητα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα (...) που συνδέονται με την ασφάλεια» είπε ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, πατέρας εννιά παιδιών, ψηφίζοντας στην πρωτεύουσα.Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις, την ανέγερση τείχους στα σύνορα, να δώσει ισχυρότερο οπλισμό στην αστυνομία και να αναπτύξει στρατό σε περιοχές με το οξύτερο πρόβλημα εγκληματικότητας.Πάνω από 15,6 εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν χθες στις κάλπες για να επιλέξουν ανάμεσα σε οκτώ υποψήφιους για την προεδρία, να ανανεώσουν τη σύνθεση όλης της κάτω Βουλής και της μισής Γερουσίας της Χιλής.