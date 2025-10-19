Η στρατιωτική θητεία διχάζει τους Γερμανούς: Η βαριά ιστορία της χώρας και η σταδιακή κατάρρευση των ταμπού

Οι νέοι άνδρες της Γερμανίας έρχονται για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο μια κλήρωση να εκτροχιάσει τα σχέδια για τη ζωή τους, στη σκιά μιας ασαφούς απειλής