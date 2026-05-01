Λευκός Οίκος για την ιρανική πρόταση: Δεν θα δώσουμε λεπτομέρειες, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται
Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι το Ιράν «δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»
Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Παρασκευή (1/5) ότι δεν θα δώσει λεπτομέρειες για ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες, αναφερόμενος στη νέα πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία υποβλήθηκε στους Πακιστανούς μεσολαβητές.
Παράλληλα, επιμένει ότι το Ιράν «δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
«Δεν δίνουμε λεπτομέρειες για ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο Reuters. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικό όπλο, και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».
Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε σήμερα πως όποιες ναυτιλιακές πληρώνουν το Ιράν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη μέσω φιλανθρωπικών δωρεών σε οργανισμούς όπως η Ιρανική Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου, κινδυνεύουν με τιμωρητικά μέτρα.
Η Τεχεράνη έχει προτείνει τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά να καταβάλουν χρήματα - αλλιώς διόδια - στο πλαίσιο προτάσεων για τον τερματισμό του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.
Η ανακοίνωση του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και είναι αρμόδιο για τη διαχείριση οικονομικών κυρώσεων, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν γνώση των ιρανικών απειλών για τη ναυσιπλοΐα και των απαιτήσεων για πληρωμές για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.
