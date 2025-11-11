Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί
Οι ινδικές αρχές έθεσαν σε ύψιστο συναγερμό όλα τα μεγάλα αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, κυβερνητικά κτίρια και ιστορικά μνημεία σε όλη τη χώρα
Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 6:42 μ.μ. τοπική ώρα (5:42 π.μ. ώρα Ελλάδας), όταν ένα όχημα σταμάτησε σε φανάρι κοντά στον σταθμό του μετρό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επίτροπος της αστυνομίας του Δελχί, Σατίς Γκόλτσα. «Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο όχημα. Οι επιβάτες και άτομα σε γειτονικά οχήματα επλήγησαν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα και τρία τρίκυκλα τυλίχθηκαν στις φλόγες.
🚨 EXPLOSIÓN EN NUEVA DELHI 🚨— MCN Comunicación Global (@MCNComGlobal) November 10, 2025
Una potente detonación de un automóvil cerca del histórico Fuerte Rojo dejó al menos 8 muertos y varios heridos en plena zona céntrica de la capital india.
Las autoridades investigan si se trató de un accidente o un atentado.#URGENTE #India pic.twitter.com/t9SHZh5m7h
Οι ομάδες διάσωσης έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για περίθαλψη. «Πάνω από τριάντα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά και πολλοί δεν είναι σε θέση να αναρρώσουν», δήλωσε ο γιατρός του νοσοκομείου Lok Nayak.
🚨BREAKING— India Defence Daily (@IndiaDefDaily) November 10, 2025
Footage from exact time of blast. This is sounding massive..
pic.twitter.com/3D4dZ8jq4X
Αν και τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, οι ινδικές Αρχές έθεσαν σε ύψιστο συναγερμό όλα τα μεγάλα αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, κυβερνητικά κτίρια και ιστορικά μνημεία σε όλη τη χώρα. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και τα πλήθη.
UPDATE 🔴— Open Source Intel (@Osint613) November 10, 2025
At least nine killed and several others injured in an explosion in New Delhi, India. https://t.co/fP2Ij8I9Wl pic.twitter.com/zWhmtvUYMt
Το Κόκκινο Φρούριο, γνωστό στην Ινδία ως Λαλ Κίλα (Lal Qila), είναι φρούριο της εποχής των Μογγόλων του 17ου αιώνα, διάσημο για τα επιβλητικά του τείχη από κόκκινο ψαμμίτη. Το μνημείο, που ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ινδικής ιστορίας.
Ο επίτροπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση «παρακολουθείται στενά» και ότι εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
🇮🇳— Sonar 360 (@Sonar360) November 10, 2025
Una potente detonación de un automóvil cerca del histórico Fuerte Rojo en Nueva Delhi📍 dejó 8 muertos y 19 heridos 🏥
🚦El vehículo estalló en un semáforo y desató un incendio que afectó varios autos🔥
🚨Las autoridades elevaron la alerta de seguridad mientras investigan pic.twitter.com/tUs0X1rX4c
Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανάρτησε στο X (πρώην Twitter): «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025
Ο υπουργός Άμυνας Ράτζναθ Σινγκ χαρακτήρισε το περιστατικό «οδυνηρό και ανησυχητικό», εκφράζοντας την ελπίδα «να αναρρώσουν.
The car blast incident in Delhi is extremely painful and disturbing. At this moment of immense grief, I extend my sincerest condolences to the families of the deceased. Praying for the speedy recovery of those injured.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 10, 2025
