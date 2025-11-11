ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό - Πού έχει κίνηση τώρα

Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Δελχί Έκρηξη Νεκροί

Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί

Οι ινδικές αρχές έθεσαν σε ύψιστο συναγερμό όλα τα μεγάλα αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, κυβερνητικά κτίρια και ιστορικά μνημεία σε όλη τη χώρα

Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στο ιστορικό Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από τριάντα τραυματίστηκαν σοβαρά τη Δευτέρα στο Νέο Δελχί, όταν αυτοκίνητο εξερράγη κοντά σε σταθμό του μετρό και σε μικρή απόσταση από το ιστορικό μνημείο Κόκκινο Φρούριο. Οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, ενώ ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 6:42 μ.μ. τοπική ώρα (5:42 π.μ. ώρα Ελλάδας), όταν ένα όχημα σταμάτησε σε φανάρι κοντά στον σταθμό του μετρό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επίτροπος της αστυνομίας του Δελχί, Σατίς Γκόλτσα. «Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στο όχημα. Οι επιβάτες και άτομα σε γειτονικά οχήματα επλήγησαν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα και τρία τρίκυκλα τυλίχθηκαν στις φλόγες.



Οι ομάδες διάσωσης έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για περίθαλψη. «Πάνω από τριάντα άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά και πολλοί δεν είναι σε θέση να αναρρώσουν», δήλωσε ο γιατρός του νοσοκομείου Lok Nayak.



Αν και τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, οι ινδικές Αρχές έθεσαν σε ύψιστο συναγερμό όλα τα μεγάλα αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, κυβερνητικά κτίρια και ιστορικά μνημεία σε όλη τη χώρα. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Νέο Δελχί προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και τα πλήθη.

Κλείσιμο


Το Κόκκινο Φρούριο, γνωστό στην Ινδία ως Λαλ Κίλα (Lal Qila), είναι φρούριο της εποχής των Μογγόλων του 17ου αιώνα, διάσημο για τα επιβλητικά του τείχη από κόκκινο ψαμμίτη. Το μνημείο, που ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της ινδικής ιστορίας.

Ο επίτροπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση «παρακολουθείται στενά» και ότι εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Κάτοικοι της γειτονιάς ανέφεραν ότι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και ένιωσαν τα παράθυρα των σπιτιών τους να τρέμουν.



Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανάρτησε στο X (πρώην Twitter): «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».



Ο υπουργός Άμυνας Ράτζναθ Σινγκ χαρακτήρισε το περιστατικό «οδυνηρό και ανησυχητικό», εκφράζοντας την ελπίδα «να αναρρώσουν.






Ειδήσεις σήμερα:

Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες

Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά

Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης