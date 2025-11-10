Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
«Εθνικός ήρωας» στην Ινδονησία ο πρώην δικτάτορας Σουχάρτο
«Εθνικός ήρωας» στην Ινδονησία ο πρώην δικτάτορας Σουχάρτο
Ο Σουχάρτο συγκαταλέγεται σε δέκα προσωπικότητες στις οποίες αποφάσισε να αποδώσει την τιμή το κράτος
Στην Ινδονησία αναγορεύθηκε σήμερα «εθνικός ήρωας» ο πρώην δικτάτορας Σουχάρτο, δυνάμει προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, παρά τις κατηγορίες για ατελείωτη λιτανεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς του.
Κατά το κείμενο, το οποίο ανέγνωσε στον Τύπο ο στρατιωτικός γραμματέας του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο – πρώην στρατηγού –, ο Σουχάρτο συγκαταλέγεται σε δέκα προσωπικότητες στις οποίες αποφάσισε να αποδώσει την τιμή το κράτος.
Κατά το κείμενο, το οποίο ανέγνωσε στον Τύπο ο στρατιωτικός γραμματέας του προέδρου Πραμπόβο Σουμπιάντο – πρώην στρατηγού –, ο Σουχάρτο συγκαταλέγεται σε δέκα προσωπικότητες στις οποίες αποφάσισε να αποδώσει την τιμή το κράτος.
Ειδήσεις σήμερα:
Τουρκική πρόκληση στην νεκρή ζώνη στην Κύπρο - Τούρκοι στρατιώτες απομάκρυναν Ελληνοκύπριους γεωργούς
Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»
Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της: Ένα μικρό θαύμα έρχεται - Δείτε φωτογραφίες
Τουρκική πρόκληση στην νεκρή ζώνη στην Κύπρο - Τούρκοι στρατιώτες απομάκρυναν Ελληνοκύπριους γεωργούς
Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»
Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της: Ένα μικρό θαύμα έρχεται - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα