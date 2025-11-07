Η 24χρονη που ισχυριζόταν ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν κρίθηκε ένοχη για παρενόχληση της οικογένειας
Αρνήθηκε ότι ενήργησε με σκοπό το χρήμα ή τη φήμη, δηλώνοντας ότι δεν είναι ψεύτρα και ότι «ποτέ δεν ήθελε να προκαλέσει κακό»
Η Τζούλια Βάντελτ, η νεαρή Πολωνή που δήλωνε ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν, κρίθηκε ένοχη για παρενόχληση της οικογένειας του αγνοούμενου κοριτσιού.
Σύμφωνα με το Sky News, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι η συμπεριφορά της προκάλεσε σημαντική ψυχική αναστάτωση στους γονείς, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, και στα παιδιά τους.
Η Βάντελτ, η οποία γεννήθηκε τρία χρόνια μετά την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν, είχε ισχυριστεί ότι είχε απαχθεί και μεγαλώσει από ζευγάρι που δεν ήταν οι βιολογικοί της γονείς. Όπως αναφέρθηκε στη δίκη, η νεαρή γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και είχε πέσει θύμα κακοποίησης από ηλικιωμένο συγγενή της. Ο συγγενής αυτός, σύμφωνα με την ίδια, έμοιαζε με σκίτσο υπόπτου που είχε κυκλοφορήσει στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της Μαντλίν, γεγονός που την οδήγησε να πιστέψει πως ίσως είναι το αγνοούμενο παιδί.
Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της αστυνομίας να μην προσεγγίζει την οικογένεια ΜακΚαν, η 24χρονη τις αγνόησε. Εμφανίστηκε στο σπίτι της οικογένειας και έστειλε επιστολές και μηνύματα, ζητώντας επίμονα να γίνει τεστ DNA. Στις 13 Απριλίου του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, κάλεσε και έστειλε μηνύματα στην Κέιτ ΜακΚαν περισσότερες από 60 φορές μέσα σε μία ημέρα, υποστηρίζοντας ότι θυμάται τη μητέρα να της χαϊδεύει το κεφάλι.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οικογένεια ΜακΚαν και τα παιδιά τους κατέθεσαν για την ψυχολογική επιβάρυνση που υπέστησαν. Η Βάντελτ, από την πλευρά της, αρνήθηκε ότι ενήργησε με σκοπό το χρήμα ή τη φήμη, δηλώνοντας ότι «δεν είναι ψεύτρα» και ότι «ποτέ δεν ήθελε να προκαλέσει κακό». Το τεστ DNA που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα φέτος απέδειξε ότι δεν είναι η Μαντλίν.
Σημειώνεται ότι η μικρή Μαντλίν ΜακΚαν εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007, λίγο πριν κλείσει τα τέσσερά της χρόνια, από το διαμέρισμα όπου παραθέριζε με την οικογένειά της στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας. Παρά τις τρεις διεθνείς αστυνομικές έρευνες, καμία δεν έχει οδηγήσει σε ανεύρεση του παιδιού.
