ΟΗΕ - Κλιματική κρίση: Από τις πιο θερμές χρονιές στην ιστορία αναμένεται να είναι το 2025

«Η πορεία που θα ακολουθήσουμε πρέπει να καθοδηγείται από την επιστήμη, να ενισχύεται από τη συνεργασία και να μετριέται από τις δράσεις που αναλαμβάνουμε», τόνισε η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΠΟΜ Κο Μπάρετ, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.Δεν γνωρίζουμε ακόμη «πότε» και «για πόσο καιρό η υπερθέρμανση του πλανήτη θα παραμείνει πάνω από τον 1,5 βαθμό, και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που θα ληφθούν από τώρα και στο εξής. Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της COP 30», τόνισε επίσης ο Κρις Χιούιτ, επικεφαλής των υπηρεσιών του κλίματος στον ΠΟΜ.Στο περιθώριο αυτής της ανησυχητικής παρατήρησης, η έκθεση χαιρετίζει, ωστόσο, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης, με τον διπλασιασμό του αριθμού των χωρών που εφαρμόζουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης πολλαπλών κινδύνων (MHEWS). Οι χώρες αυτές αυξήθηκαν από 56 σε 119 το 2024.Ο ΠΟΜ υπογραμμίζει επίσης ότι οι εθνικές μετεωρολογικές και οι υδρολογικές υπηρεσίες διαδραματίζουν έναν αυξανόμενο ρόλο στα σχέδια κλιματικής δράσης, τα οποία αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία των κλιματικών υπηρεσιών, όπως και των εποχιακών προβλέψεων σε βασικούς τομείς όπως η γεωργία, το νερό, η υγεία και η ενέργεια.Ωστόσο, το 40% των χωρών συνεχίζει να μην τις διαθέτει και είναι απαραίτητο να ληφθούν "επείγοντα μέτρα" για να καλυφθούν τα κενά αυτά, προειδοποιεί ο ΠΟΜ.Επίσης, αισθητή είναι η ανησυχία για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, υπό την επίδραση της υπερθέρμανσης και της θερμικής διαστολής των ωκεανών, καθώς και της τήξης των παγετώνων και των πάγων.«Η μακροπρόθεσμη τάση ανόδου της στάθμης της θάλασσας συνεχίστηκε παρά μια ελαφρά προσωρινή διακύμανση λόγω των φυσικών παραγόντων», προστίθεται στην έκθεση.Το 2025, η έκταση του θαλάσσιου πάγου που καλύπτει την Αρκτική μετά τον χειμερινό παγετό ήταν η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, και αυτή του θαλάσσιου πάγου που καλύπτει την Ανταρκτική παρέμεινε σαφώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο καθόλη τη διάρκεια του έτους, τονίζει ο ΠΟΜ.