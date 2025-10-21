Η κλιματική κρίση έφερε τα κουνούπια ακόμη και στην Ισλανδία
Η κλιματική κρίση έφερε τα κουνούπια ακόμη και στην Ισλανδία

Στη χώρα εντοπίστηκε ένα είδος ανθεκτικό στο κρύο – Ακόμη και στη Βρετανία έχουν φτάσει τα κουνούπια-τίγρεις

Όσοι έκαναν διακοπές σε ψυχρά μέρη για να αποφύγουν τα κουνούπια, μάλλον πρέπει να σβήσουν την Ισλανδία από τον κατάλογο των προορισμών.

Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στη χώρα και αυτό εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη που την κατέστησε πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Πρόκειται για τρία δείγματα Culiseta annulata, είδους ανθεκτικού που μπορεί να επιβιώσει κατά τον χειμώνα στην Ισλανδία αν κρύβεται σε υπόγεια ή αχυρώνες.

Οι επιστήμονες, αναφέρει ο Guardian, είχαν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα τόποι για την αναπαραγωγή τους όπως έλη και λίμνες, αν και λίγα είδη θα άντεχαν στο ψυχρό κλίμα.

Παρά ταύτα, η Ισλανδία θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο. Οι παγετώνες υποχωρούν και ψάρια από θερμότερα νερά, όπως το σκουμπρί, έχουν εντοπιστεί στα ύδατα της χώρας.

Εδώ και καιρό έντομα έχουν αρχίσει να εντοπίζονται και σε άλλες βόρειες χώρες. Φέτος εντοπίστηκαν στη Βρετανία αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti), αλλά και το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus), δύο είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες, όπως ο δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα.

Έμεινε, λοιπόν, κάποιος τόπος ελεύθερος από τα ενοχλητικά αυτά έντομα; Ναι, η Ανταρκτική, αλλά ποιος ξέρει για πόσο ακόμη.

