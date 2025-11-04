Τέξας: Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα κόλλησε στις ράγες και συγκρούστηκε με τρένο - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τέξας Τρένο Σύγκρουση Νταλίκα

Τέξας: Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα κόλλησε στις ράγες και συγκρούστηκε με τρένο - Δείτε βίντεο

Δεν υπάρχουν αναφορέςγια τραυματίες, ενώ το τρένο υπέστη ελαφρές ζημιές και συνέχισε κανονικά την πορεία του

Τέξας: Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα κόλλησε στις ράγες και συγκρούστηκε με τρένο - Δείτε βίντεο
Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (2/11) στο Σερτζ του Τέξας, όταν ένα τρένο «Union Pacific» συγκρούστηκε με μία νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα, καθώς είχε κολλήσει στις ράγες.
 


Σύμφωνα με την αστυνομία, η νταλίκα των 18 τροχών φέρεται να διέσχισε τις σιδηροδρομικές γραμμές και να κόλλησε το πίσω μέρος του. 

Η νταλίκα με τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σε αντίθεση με το τρένο που συνέχισε κανονικά την πορεία του.

