Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Τέξας: Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα κόλλησε στις ράγες και συγκρούστηκε με τρένο - Δείτε βίντεο
Τέξας: Νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα κόλλησε στις ράγες και συγκρούστηκε με τρένο - Δείτε βίντεο
Δεν υπάρχουν αναφορέςγια τραυματίες, ενώ το τρένο υπέστη ελαφρές ζημιές και συνέχισε κανονικά την πορεία του
Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (2/11) στο Σερτζ του Τέξας, όταν ένα τρένο «Union Pacific» συγκρούστηκε με μία νταλίκα που μετέφερε αυτοκίνητα, καθώς είχε κολλήσει στις ράγες.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η νταλίκα των 18 τροχών φέρεται να διέσχισε τις σιδηροδρομικές γραμμές και να κόλλησε το πίσω μέρος του.
Η νταλίκα με τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σε αντίθεση με το τρένο που συνέχισε κανονικά την πορεία του.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η νταλίκα των 18 τροχών φέρεται να διέσχισε τις σιδηροδρομικές γραμμές και να κόλλησε το πίσω μέρος του.
Η νταλίκα με τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σε αντίθεση με το τρένο που συνέχισε κανονικά την πορεία του.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα