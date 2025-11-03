Ο Τραμπ έδωσε χάρη σε μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων, αλλά... δεν έχει ιδέα ποιος είναι
Του είπαν ότι ο Τσανπένγκ Τζάο ήταν θύμα «κυνηγιού μαγισσών» από τη διακυβέρνηση Μπάιντεν και αυτό ήταν αρκετό
Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη στον Τσανπέγκ Τζάο, έναν πολυεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, έναν άνθρωπο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι... δεν γνωρίζει ποιος είναι.
Ο Τραμπ ερωτήθηκε για τη χάρη κατά τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, που μεταδόθηκε την Κυριακή.
Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Νόρα Ο'Ντόνελ ρώτησε τον πρόεδρο γιατί έδωσε χάρη σε έναν άνθρωπο που οι εισαγγελείς της κυβέρνησης είχαν δηλώσει ότι προκάλεσε «σημαντική ζημιά στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».
«Εντάξει, είστε έτοιμοι; Δεν ξέρω ποιος είναι», απάντησε ο Τραμπ.
Πρόσθεσε ότι δεν θυμόταν να έχει συναντήσει τον Τζάο και ότι «δεν είχε ιδέα ποιος είναι». Απλά του είχαν πει ότι ο επιχειρηματίας ήταν θύμα «κυνηγιού μαγισσών» από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.
Ο Ζάο είχε ομολογήσει την ενοχή του για διευκόλυνση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2023. Εξέτισε ποινή τεσσάρων μηνών στη φυλακή και συμφώνησε να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Binance, της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, της οποίας ήταν συνιδρυτής.
Οι εταιρείες του έχουν συνεργαστεί με εταιρείες που σχετίζονται με τον Τραμπ σε έργα ψηφιακών νομισμάτων.
Η χάρη του προέδρου αίρει τους περιορισμούς που εμπόδιζαν τον Τζάο να ασκεί χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, αναφέρει το BBC, αλλά δεν είναι σαφές εάν αλλάζει τη θέση του έναντι των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών ή τον ρόλο του στην Binance.
Εκτός από τον Τζάο, ο Τραμπ έχει δώσει χάρη στους ιδρυτές της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων BitMEX, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες σχετικές με ξέπλυμα χρήματος, και τον Ρος Ούλμπριχτ, ιδρυτή του Silk Road, μιας αγοράς στο dark web στην οποία διακινούνται και ναρκωτικά.
