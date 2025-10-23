Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Χάρη από τον Τραμπ έλαβε ο ιδρυτής του Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων
Χάρη από τον Τραμπ έλαβε ο ιδρυτής του Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων
Είχε καταδικαστεί πέρυσι σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών, αφού ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση των αμερικανικών νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο Τσανγκπένγκ Τζάο, ιδρυτής του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, του Binance, έλαβε χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά η Wall Street Journal.
Γνωστός και ως «CZ», ο Τζάο είχε καταδικαστεί σε τέσσερις μήνες φυλάκιση τον Απρίλιο του 2024, αφού ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση των αμερικανικών νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η Binance υποχρεώθηκε να πληρώσει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από έρευνα των ΗΠΑ που διαπίστωσε ότι βοήθησε χρήστες να παρακάμψουν κυρώσεις.
Η Binance, που έχει έδρα τις Νήσους Κέιμαν, παραμένει η πιο δημοφιλής πλατφόρμα στον κόσμο για την αγορά και πώληση κρυπτονομισμάτων και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με τη WSJ, η εταιρεία προσπαθούσε για σχεδόν ένα χρόνο να επιτύχει τη χάρη για τον πρώην διευθυντή της, ο οποίος εξέτισε την τετράμηνη ποινή φυλάκισης τον Σεπτέμβριο του 2024.
Η κίνηση, όπως σημειώνει το BBC, έρχεται εν μέσω της υιοθέτησης μιας πιο φιλικής στάσης της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στα κρυπτονομίσματα.
Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευτεί να κάνει τις ΗΠΑ «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», εξάλλου και ο ίδιος κυκλοφόρησε το δικό του νόμισμα λίγο πριν την ορκωμοσία του τον περασμένο Ιανουάριο.
Έκτοτε, έχει επιδιώξει τη δημιουργία ενός εθνικού αποθέματος κρυπτονομισμάτων και έχει πιέσει για να διευκολυνθεί η χρήση των αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης από τους Αμερικανούς για επενδύσεις σε αυτά.
