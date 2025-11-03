Τραμπ για την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν θα συμβεί
Πρέπει να το αφήνεις να εξελιχθεί μερικές φορές, είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε πότε θα μπορούσε να πειστεί οριστικά πως ο Πούτιν δεν έχει διάθεση να τελειώσει τον πόλεμο

Τη διάθεση να κρατήσει αποστάσεις από όσα εξελίσσονται στην Ουκρανία, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει ο ίδιος να μεσολαβήσει για να τελειώσει ο πόλεμος, έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εν πτήσει για την Ουάσινγκτον σχετικά με το «ποια θα ήταν η τελευταία σταγόνα» που θα ξεχείλιζε το ποτήρι και θα τον έπειθε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε ότι «δεν υπάρχει τελευταία σταγόνα».

«Μερικές φορές πρέπει να το αφήνεις να εξελιχθεί. Πολεμούν. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος για τον Πούτιν, έχει χάσει πολλούς στρατιώτες, ίσως και εκατομμύρια. Είναι σκληρό και για την Ουκρανία, σκληρό και για τους δύο. Μερικές φορές πρέπει να το αφήνεις να εξελιχθεί», δήλωσε ο Τραμπ.



Όταν ρωτήθηκε αν ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να μεταφέρει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, μετά και την αποκάλυψη του CNN ότι το Πεντάγωνο έχει ανάψει πράσινο φως, απάντησε: «Όχι, όχι πραγματικά. Θα μπορούσε να συμβεί, μπορεί να αλλάξω γνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή όχι».


