Ρωσία: Η αποστολή των αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της πολεμικής διαμάχης

Το Πεντάγωνο έχει εγκρίνει την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία

Το

για την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς

στην

, αφού εκτίμησε ότι κάτι τέτοιο δε θα επηρεάσει τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα. Η τελική απόφαση ωστόσο ανήκει στον πρόεδρο

, όπως δήλωσαν τρεις Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με γνώση του ζητήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει το

, η αξιολόγηση του Πενταγώνου παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λίγο πριν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο

στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι είχε ζητήσει την προμήθεια των πυραύλων για να πλήξει αποτελεσματικότερα εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στο εσωτερικό της Ρωσίας. Οι

διαθέτουν εμβέλεια περίπου

γεγονός που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επεκτείνει τη δυνατότητα πλήγματος σε βάθος μέσα στα ρωσικά εδάφη.

Η έγκριση του Πενταγώνου ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι θεωρούν ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης. Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αμερικανική αξιολόγηση

για την μη αποστολή των πυραύλων. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν

που

Ωστόσο, προς έκπληξη αξιωματούχων σε Ουάσιγκτον και Ευρώπη, ο Τραμπ άλλαξε στάση λίγες ημέρες αργότερα. Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας στον Λευκό Οίκο με τον

, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «

» τους πυραύλους, ενώ κατ’ ιδίαν τού ξεκαθάρισε ότι

δεν πρόκειται να τους παραχωρήσει.

Η μεταστροφή του ήρθε μία ημέρα μετά από

με τον Ρώσο πρόεδρο

. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του

, ο

παραδέχτηκε ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η

και η

, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν θα είχαν ουσιαστικό στρατιωτικό αντίκτυπο στο πεδίο και θα προκαλούσαν

στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν σχολίασαν τις πληροφορίες αυτές.

Παρότι ο Τραμπ δεν έχει αποσύρει πλήρως το ενδεχόμενο, η κυβέρνησή του έχει ήδη εκπονήσει σχέδια για άμεση αποστολή των πυραύλων, εφόσον δοθεί σχετική εντολή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται απογοητευμένος από τη στάση του Πούτιν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και, ως απάντηση, ενέκρινε πρόσφατα νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών,

η στη