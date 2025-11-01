Ρωσία: Η αποστολή των αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα βοηθήσει στην επίλυση της πολεμικής διαμάχης
Η Μαρία Ζαχάροβα καταδίκασε την αποστολή πυραύλων στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι δε θα βοηθήσει στη διευθέτηση της σύγκρουσης
Η αποστολή όπλων στο Κίεβο δε θα βοηθήσει στην επίτευξη της οποιασδήποτε διευθέτησης, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου των Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σχολιάζοντας τις αναφορές για την έγκριση από το αμερικανικό Πεντάγωνο της αποστολής των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάζει το CNN, η αξιολόγηση του Πενταγώνου παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λίγο πριν τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι είχε ζητήσει την προμήθεια των πυραύλων για να πλήξει αποτελεσματικότερα εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στο εσωτερικό της Ρωσίας. Οι Tomahawk διαθέτουν εμβέλεια περίπου 1.600 χιλιομέτρων, γεγονός που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επεκτείνει τη δυνατότητα πλήγματος σε βάθος μέσα στα ρωσικά εδάφη.
Η έγκριση του Πενταγώνου ενθάρρυνε τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι θεωρούν ότι πλέον δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης. Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αμερικανική αξιολόγηση «αφαιρεί κάθε δικαιολογία» για την μη αποστολή των πυραύλων. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλούς Tomahawk» που «θα μπορούσαν ενδεχομένως να δοθούν στην Ουκρανία».
Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα δεδομένα
Ωστόσο, προς έκπληξη αξιωματούχων σε Ουάσιγκτον και Ευρώπη, ο Τραμπ άλλαξε στάση λίγες ημέρες αργότερα. Κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «χρειάζονται» τους πυραύλους, ενώ κατ’ ιδίαν τού ξεκαθάρισε ότι «προς το παρόν» δεν πρόκειται να τους παραχωρήσει.
Η μεταστροφή του ήρθε μία ημέρα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN, ο Πούτιν παραδέχτηκε ότι οι Tomahawk θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν θα είχαν ουσιαστικό στρατιωτικό αντίκτυπο στο πεδίο και θα προκαλούσαν «ανεπανόρθωτη ζημιά» στις σχέσεις ΗΠΑ–Ρωσίας. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν σχολίασαν τις πληροφορίες αυτές.
Παρότι ο Τραμπ δεν έχει αποσύρει πλήρως το ενδεχόμενο, η κυβέρνησή του έχει ήδη εκπονήσει σχέδια για άμεση αποστολή των πυραύλων, εφόσον δοθεί σχετική εντολή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται απογοητευμένος από τη στάση του Πούτιν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και, ως απάντηση, ενέκρινε πρόσφατα νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, ακυρώνοντας προσωρινά μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη.
