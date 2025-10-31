Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Αύξηση 11% στις γυναικοκτονίες στη Γαλλία, το 2024 δολοφονήθηκαν 107 γυναίκες
Αύξηση 11% στις γυναικοκτονίες στη Γαλλία, το 2024 δολοφονήθηκαν 107 γυναίκες
Το 2024 καταγράφηκαν 403 απόπειρες φόνου εντός του ζεύγους
Το 2024, 107 γυναίκες δολοφονήθηκαν από τον σύντροφό τους ή τον πρώην σύντροφό τους στη Γαλλία, 11% περισσότερες σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.
Συνολικά, 138 βίαιοι θάνατοι εντός του ζεύγους καταγράφηκαν από την αστυνομία τον περασμένο χρόνο. Σε 31 περιπτώσεις τα θύματα είναι άνδρες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το θέμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου.
«Κατά μέσον όρο, ένας θάνατος καταγράφεται κάθε τρεις ημέρες», σύμφωνα με την έκθεση. Το 2024 καταγράφηκαν 403 απόπειρες φόνου εντός του ζεύγους.
Πιο συγκεκριμένα, το 90% των ανθρωποκτονιών εντός του ζεύγους διαπράχθηκε στην κατοικία του ζεύγους, του θύματος ή του δράστη. Σε 49 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε αιχμηρό όπλο (μαχαίρι) και σε 34 πυροβόλο όπλο.
Στο 31% των περιστατικών είχε προηγηθεί καυγάς και το 16% συνέβη σε συνθήκες χωρισμού που δεν έγινε αποδεκτός από τον θύτη.
Το τυπικό προφίλ του δράστη: γένους αρσενικού, σε σχέση, γαλλικής υπηκοότητας χωρίς επαγγελματική απασχόληση ή έχοντας χάσει την επαγγελματική απασχόληση. Η πλειονότητα είναι ηλικίας από 20 έως 49 ετών, ενώ παρατηρείται αύξηση περιστατικών στην ηλικία των 70 ετών σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με την έκθεση.
Ως προς τα θύματα, το 47% είναι γυναίκες «που είχαν καταγγείλει προηγούμενες επιθέσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας. Το 81% αυτών είχε καταθέσει μήνυση. Ενα θύμα διέθετε τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (pαnic button), για δύο θύματα είχε εκδοθεί εντολή προστασίας και ένας δράστης τελούσε υπό δικαστικό έλεγχο.
Συνολικά, 138 βίαιοι θάνατοι εντός του ζεύγους καταγράφηκαν από την αστυνομία τον περασμένο χρόνο. Σε 31 περιπτώσεις τα θύματα είναι άνδρες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το θέμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου.
«Κατά μέσον όρο, ένας θάνατος καταγράφεται κάθε τρεις ημέρες», σύμφωνα με την έκθεση. Το 2024 καταγράφηκαν 403 απόπειρες φόνου εντός του ζεύγους.
Πιο συγκεκριμένα, το 90% των ανθρωποκτονιών εντός του ζεύγους διαπράχθηκε στην κατοικία του ζεύγους, του θύματος ή του δράστη. Σε 49 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε αιχμηρό όπλο (μαχαίρι) και σε 34 πυροβόλο όπλο.
Στο 31% των περιστατικών είχε προηγηθεί καυγάς και το 16% συνέβη σε συνθήκες χωρισμού που δεν έγινε αποδεκτός από τον θύτη.
Το τυπικό προφίλ του δράστη: γένους αρσενικού, σε σχέση, γαλλικής υπηκοότητας χωρίς επαγγελματική απασχόληση ή έχοντας χάσει την επαγγελματική απασχόληση. Η πλειονότητα είναι ηλικίας από 20 έως 49 ετών, ενώ παρατηρείται αύξηση περιστατικών στην ηλικία των 70 ετών σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με την έκθεση.
Ως προς τα θύματα, το 47% είναι γυναίκες «που είχαν καταγγείλει προηγούμενες επιθέσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας. Το 81% αυτών είχε καταθέσει μήνυση. Ενα θύμα διέθετε τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (pαnic button), για δύο θύματα είχε εκδοθεί εντολή προστασίας και ένας δράστης τελούσε υπό δικαστικό έλεγχο.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα